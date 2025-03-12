永鴻攜手寶泰 搶攻5,000億美元寵物市場

台灣最大動物藥廠永鴻生技（6936）12日宣布，與專注寵物癌症治療的生技創新公司寶泰生醫簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手開發寵物癌症、心臟疾病的治療性產品與創新抗體藥物，進一步提升永鴻現有產品線價值，拓展寵物醫療領域的創新潛力，共同搶攻全球5,000億美元寵物市場。

永鴻生技是國內製藥集團永信投控旗下小金雞，12日也公告去年財報，去年全年稅後純益1.36億元，年增五成，每股純益2.06元，永鴻董事會也通過將配發1.85元現金股利，依昨日收盤價38.35元計算，現金殖利率4.8%。

永鴻生技是台灣市佔率最高、營收最大的動物藥廠，專注於提供經濟動物與寵物所需的藥品與飼料保健品，並推出可沛寵藥品牌，公司將在今年第2季掛牌上市，成為台灣首家進入資本市場的動物藥公司。

永鴻生技董事長鍾威凱表示，這次除了與寶泰生醫合作之外，永鴻生技也將參與寶泰Pre-IPO現金增資，深化雙方的長期合作關係。永鴻將憑藉其在動物藥品研發、製造及市場銷售的領先地位，為新藥開發提供市場通路與資源；寶泰生技則以其生物技術研發、臨床試驗專業能力，推動創新藥物的開發進程。

寶泰生技是一家專注於寵物創新治療藥物的研發，並積極開展全球創新的癌症治療疫苗、心臟疾病基因療法及抗體藥物開發平台。此次與永鴻的合作為寶泰提供與全球領先動物藥品公司共同合作的難得機會。公司將專注於開發最先進的創新藥物，並運用寶泰在臨床試驗及生物藥物領域的專業知識，確保這些創新療法能夠有效地滿足寵物健康市場的需求。我們期待雙方能夠充分發揮各自的優勢，幫助兩家公司未來的發展。

未來，永鴻與寶泰將持續擴大合作範圍，不僅專注於癌症與心臟疾病治療，還將積極探索其他寵物健康領域，如疼痛管理、腎臟、眼科、皮膚、骨科疾病等，推動寵物用藥技術的創新與產業升級。同時，雙方也計畫延攬更多國內外專業夥伴，共同打造「抗體寵藥國家隊」，提升台灣在全球動物生技產業的競爭力。