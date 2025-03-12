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福懋油獨立董事連仁隆對於董事會提出反對意見

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

福懋油（1225）獨立董事連仁隆於12日董事會中反對興泰公司（1235）及所派吳金泉、楊淑樺均非合法董事長，無從合法召集董事會，所為決議均屬無效，且無權委任福懋油公司薪酬委員會成員，故按該違法董事會決議所組成之薪酬委員會亦存爭議。

同時對於這次董事會提出本次財務副總經理、會計主管及發言人薪資報酬審議案及異動案，恐為吳金泉實質上配偶秦慧如量身定做，諒有自肥之嫌，且興泰公司及現所派楊淑樺並非合法董事長，無從合法召集董事會，所為決議均屬無效，且無權委任福懋油公司財務副總經理等人事職務。

根據公告內容，連仁隆對於本次盈餘轉增資發行新股案的真實目的，是否為掏空公司準備，獨立董事連仁隆書面聲明異議函已完整記錄於薪酬委員會、審計委員會、董事會議事錄。

同時也公告，因12日通過會計主管更換，所以董事會預計3月13日再召開董事會，審議2024年財務資訊。

增資 董事長

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