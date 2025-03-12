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2025大金空調新品發表會 大金標準超越百年

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
2025日本大金空調新商品發表會啟動儀式。大金提供
2025日本大金空調新商品發表會啟動儀式。大金提供

全球空調大廠大金12日舉辦2025年新品發表會，今年目標營收為4.7兆日圓和營業利益4,280億日圓。大金表示2025年度將是中期經營戰略計畫「FUSION25」的最後一年，同時開始制定未來五年的「FUSION30」計畫，致力於持續挑戰並超越目標。

大金進一步說明，在2024年全球經濟環境嚴峻的狀況下，大金工業在4月至9月的上半年度創下歷史新高的營收與營業利益，並且在第3季的10至12月營收與營業利益雙雙超越去年同期。

此外，大金與和泰興業及力菱機電合作，在彰化設立了台灣首座空調設備工廠，生產空調箱以應對電子設備、半導體工廠及數據中心的需求。該工廠將縮短交貨時間，並滿足客戶多樣需求。

大金空調創業逾百年，為全球空調產業領導者，堅持卓越技術與「大金標準」，並導入智慧節能技術，提升高效、環保的冷暖體驗。獨家「AI智能診斷功能」可顯示故障碼，讓消費者快速自我診斷，提升維修效率。

大金作為全方位空調專家，並推出空調系統、冰水系統、冷凍冷藏與智能控制四大解決方案。Z系列家用變頻空調升級CSPF能效，商用空調則涵蓋TOP AIR變頻空調、VRV R區控式系統與MC655ASCT空氣清淨機，全新產品兼顧節能、智慧控制與舒適性，帶來革新體驗。

大金強調，作為全球領先的空調及冷凍設備製造商，將推出更多節能環保的產品，致力於提供解決方案，並實現舒適生活與環境共存。

大金並於新品發表會上推出家用變頻空調超值優惠，即日起至7月31日，一對一機種最高現折3,000元，一對多機種每組最高回饋5,000元，VRV mini 系列每組最高回饋7,000元。此外，可申請政府節能補助3,000元/組，並享貨物稅退稅最高2,000元/組，最高可省12,000元。

日圓 營收

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