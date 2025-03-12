快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

大亞集團響應台東池上碳匯造林計畫 認養3.78公頃土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大亞集團總管理處總經理陳重光帶領團隊親赴台東池上，參與示範區植樹活動。圖／大亞提供
大亞集團總管理處總經理陳重光帶領團隊親赴台東池上，參與示範區植樹活動。圖／大亞提供

大亞（1609）集團長期關注環境永續，參與財政部國產署推動的「國有土地活化與本土碳權示範區」，大亞指出，透過森崴能源於2024年取得國產署台東池上約 71.98公頃的國有土地，與旗下元杉森林和中興大學攜手，共同推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案，此次認養其中3.78公頃土地，展現企業對環境永續的承諾，透過實際行動，鼓勵更多企業與社會大眾共同守護這片土地。

大亞集團總管理處總經理陳重光12日帶領團隊親赴台東池上，參與示範區植樹活動。該示範區總面積達71.98公頃，計畫種植約13萬棵樹苗，預計20年內可產出2萬1,600噸自然碳匯量，並生產4萬立方公尺國產木材。

大亞集團指出，此次認養其中的3.78公頃土地，並將展開20年造林及撫育工作，種植台灣櫸木、光蠟樹、相思樹、黃連木、楓香及台灣黑檀等高效固碳的本土原生樹種，全力支持生態保育，並積極推動淨零排放目標。

大亞集團表示，長年致力於環境永續，曾參與農業部林業及自然保育署嘉義分署合作認養造林計畫及嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫。持續響應政府及民間的綠色行動，此次參與台東池上示範區計畫，進一步深化企業對永續發展的承諾。

大亞集團指出，秉持「早一步做好、自然就好」的理念，集團深耕電線電纜技術，穩定支持臺灣產業及經濟發展，並積極拓展綠能與綠電產業，延伸永續策略，以實際行動守護環境，推動台灣的低碳轉型。

透過企業參與與產官學合作，此次造林計畫將成為台灣自願減量專案的重要里程碑，集團將持續投入永續行動，致力成為「友善環境、美麗家園的推手」，為未來世代創造更美好的環境。

台東 國產署 認養

延伸閱讀

國產署台東池上碳權示範區 攜手企業種13萬棵樹苗

日本取經 市長盧秀燕：台中大巨蛋將採商業複合經營

邀國父外曾孫植樹 雷倩：把孫中山思想栽在台灣土地上

高雄馬頭山不法傾倒廢棄物7嫌交保 民團籲修法加重罰則

相關新聞

台泥辜家賣天母豪宅 住11年售出、增值逾3千萬

2025年天母首筆億元豪宅交易出爐！指標豪宅「國泰天母」今年1月成交中高樓層戶，總價2.38億元，共220.8坪，換算每...

大便當時代！去年自助餐店衝破1萬家、年增逾二成 專家：這隱憂來了

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，於2024年達到1萬176家，不僅突破一萬家大關，且同年銷售額達315.2...

送家電、還有送裝潢 一表看預售市場有多慘

受到銀行房貸緊縮和第七波信用管制影響，七大都會區預售市場急速冷凍，永慶房產集團統計2024第4季預售屋交易量明顯驟降，季...

拓展海外市場 南市招募中小企業前進日本、越南和美國

因應全球化潮流，台南市政府積極整合在地特色產業，協助優質中小企業拓展國際市場。今年台南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領...

辜家天母豪宅出售 持有11年、帳面獲利3,189萬元

實價揭露，天母指標豪宅「國泰天母」，1月中高樓層戶交易，總價2.38億元，換算每坪139.3萬元。該戶前一手屋主於201...

台泥全球水泥廠導入AI監測 提升營運效率

台泥旗下歐洲子公司Cimpor日前宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，以IoT與AI為核心，導入全球重工業領域中最全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。