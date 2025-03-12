大亞集團響應台東池上碳匯造林計畫 認養3.78公頃土地

大亞（1609）集團長期關注環境永續，參與財政部國產署推動的「國有土地活化與本土碳權示範區」，大亞指出，透過森崴能源於2024年取得國產署台東池上約 71.98公頃的國有土地，與旗下元杉森林和中興大學攜手，共同推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案，此次認養其中3.78公頃土地，展現企業對環境永續的承諾，透過實際行動，鼓勵更多企業與社會大眾共同守護這片土地。

大亞集團總管理處總經理陳重光12日帶領團隊親赴台東池上，參與示範區植樹活動。該示範區總面積達71.98公頃，計畫種植約13萬棵樹苗，預計20年內可產出2萬1,600噸自然碳匯量，並生產4萬立方公尺國產木材。

大亞集團指出，此次認養其中的3.78公頃土地，並將展開20年造林及撫育工作，種植台灣櫸木、光蠟樹、相思樹、黃連木、楓香及台灣黑檀等高效固碳的本土原生樹種，全力支持生態保育，並積極推動淨零排放目標。

大亞集團表示，長年致力於環境永續，曾參與農業部林業及自然保育署嘉義分署合作認養造林計畫及嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫。持續響應政府及民間的綠色行動，此次參與台東池上示範區計畫，進一步深化企業對永續發展的承諾。

大亞集團指出，秉持「早一步做好、自然就好」的理念，集團深耕電線電纜技術，穩定支持臺灣產業及經濟發展，並積極拓展綠能與綠電產業，延伸永續策略，以實際行動守護環境，推動台灣的低碳轉型。

透過企業參與與產官學合作，此次造林計畫將成為台灣自願減量專案的重要里程碑，集團將持續投入永續行動，致力成為「友善環境、美麗家園的推手」，為未來世代創造更美好的環境。