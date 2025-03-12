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Mia C’bon 獻上 JA 全農青森特產 打造進口日產專賣店

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
Ｍia C’bon以精緻獨家為目標，進口選品更加深入地方特色，觀察去年對青森山藥的喜愛與反饋需求，適逢山藥春收季節，今年特別空運來台(規格3L)青森山藥。Ｍia C’bon/提供
Ｍia C’bon以精緻獨家為目標，進口選品更加深入地方特色，觀察去年對青森山藥的喜愛與反饋需求，適逢山藥春收季節，今年特別空運來台(規格3L)青森山藥。Ｍia C’bon/提供

Ｍia C’bon以精緻獨家為目標，進口選品更加深入地方特色，觀察去年對青森山藥的喜愛與反饋需求，適逢山藥春收季節，今年特別空運來台(規格3L)青森山藥，未來將持續引進青森縣更多國內農特產商品，打造精緻化進口日產專賣店。

日本JA全農青森與Ｍia C’bon頂級超市繼去年打開產地直送蘋果、山藥裸賣，創造出亮眼的成績，更成為高端市場進口蔬果新銷售風貌。今日於Ｍia C’bon台北大葉店特別舉辦「青森農產合作記者會」，第三年攜手合作推廣日本青森農產商品。

青森縣除了盛產蘋果，也是日本著名的農業產區，牛蒡、大蒜產量皆是全日本第一，另包含山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、白菜等至少有10種蔬果農產品產量也位居日本前10名！Ｍia C’bon針對日本青森縣的農產商品有效依據客層分類與客層購買傾向，未來將持續引進青森縣更多國內農特產商品，進口更多國人喜愛的青森農產商品，打造精緻化進口日產專賣店。

今年再加碼，致力成為和牛專賣店的Ｍia C’bon頂級超市，這次特別使用日本青森縣兩大農特產，成為去年開賣就熱銷的「和牛弁當」主搭蔬菜。

為此，特邀日本女星:大久保麻梨子出席，為青森農產「和牛弁當」開箱體驗，並且介紹此特製便當的豐富用料，包含「青森山藥」、「晴天霹靂之米」等。

Ｍia C’bon指出，青森山藥在青森縣山藥的出貨量榮登日本全國名列前茅，並占日本國內流通量的約四成。具有高黏性且鮮少有腥味的青森山藥品質優良、廣受好評。青森縣的山藥一年會收穫2次，分別是11至12月的秋收，以及過冬後3、4月的春收，不同採收期的山藥味道也會有些許變化。秋收的山藥多汁清爽，春收的山藥雖然含水量較少，但相對地凝聚了鮮甜口味，黏性增加。青森山藥顏色偏白，質地黏稠而柔軟，特點是苦澀味較少，味道鮮美山藥是芋類中少見可以直接生吃的蔬菜。

產地品牌「晴天霹靂之米」則米粒白皙，顆粒大，是東北人氣第一的品種。青森縣前知事三村申吾曾提到：「甘霖從青森的藍天而降，由大自然孕育，宛如晴天霹靂般，令人震驚的美味好米，這是名字代表的意義。」如同晴天霹靂般震撼你的味蕾，連續四年獲得A級認證，米粒外觀白皙巨大，每一口都有粒粒分明的Q彈咬勁，煮後黏度適中充滿香甜！

以及「台灣履歷青花菜」、「履歷洋蔥」、「有機雙享菇」(鴻禧菇＋雪白菇)還有主菜煎日本和牛，烹調出獨家的「和牛弁當」。

3月12日～3月26日獨家在Ｍia C’bon台北101店、台北大葉店、高雄義享店專賣限量供應推出，原價299元特價250元(盒)

日本和牛 洋蔥 霹靂

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