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大武山說明屏東場火災事件 經調查並無相關人員傷亡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大武山（6952）說明屏東場火災事件，經調查並無相關人員傷亡，惟部分設備受損無法使用，已投保火災保險，後續影響還需要評估。

大武山表示，今日上午10時，屏東場蛋雞一期第3、4棟雞舍發生火災事件，經通報消防單位，並撤離疏散人員，經調查並無相關人員傷亡，惟部分設備受損無法使用，本公司已投保火災保險，後續將評估。至於相關損失，蛋雞一期產能約占總產能2~3成，雞舍設備重建影響營運約六個月。

大武山公布2024年全年合併營收達12.18億元，稅後純益9,572萬元，分別較前一年度增加6%與32%，每股稅後盈餘為1.46元，同時動用資本公積超額配發股利，每股配發現金股利2元。

國內知名雞蛋品牌大廠大武山公布2024年全年營運成績單，2024年合併營收與前一年度相較略增，獲利部份則有雙位數成長，主要受惠中高階蛋品需求成長及牧場生產效率提升，帶動全年毛利率接近3成。

大武山表示，目前旗下共有4個牧場，年銷量超過2億顆，為國內最大蛋雞飼養場，並以自有品牌「大武山牧場」主攻國內中高階蛋品市場，產品包含鮮蛋、液蛋及蛋加工品等，銷售通路遍及全台主要連鎖超市、量販店及餐廳，包含家樂福、大潤發、全聯、麥當勞、早安美芝城等知名品牌。2024年各產品營收比重為: 生鮮雞蛋82%、液蛋16%及蛋類加工品2%。

火災 牧場

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