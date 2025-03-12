估價師公會做公益 全台同步捐血緩解血荒

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（簡稱估價師公會）於12日在全台六都舉行「匯聚20，愛要即時—不動產估價師312公益日」捐血活動，挽袖捐血做公益，以實際行動回饋社會，傳遞關懷與希望。

估價師公會本次邀集內政部地政司、市政府地政局及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市各地方公會共同參與，於全國六都舉辦捐血活動，透過估價業界、地政局與民眾共同挽袖捐血，為全台血庫補充即時能量。

今日活動預計募集500袋熱血，為緩解血荒盡一份心力；中台灣不動產估價師公會則與社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協合作，舉行「微笑天使」公益活動，透過與天使學員一起進行學習活動，擴大社會關懷與接軌的機會。

估價師公會理事長郭國任表示，今天是全台估價師公會首次舉辦的公益捐血日，3月12日植樹節也是中華民國不動產估價師公會成立滿20周年的紀念日，象徵估價師產業經歷20年的成長茁壯，在成年之際也能在專業之餘，以實際行動投入公益活動，回饋社會，透過六都的聯合響應，發揮1+1大於2的公益影響力。

估價師公會將每年的3月12日訂為「不動產估價師公益日」，未來將持續透過多元公益行動，讓愛心長存、善意傳承，共同為社會的美好發展貢獻力量。