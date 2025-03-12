「大大寬頻」打出名號 大豐電將推動大大寬頻 IPO

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）12日舉辦法人說明會，大豐電董事長張銘志表示，去年營收創新高，獲利持續成長，受惠旗下「大大寬頻」用戶數持續成長，不僅打響品牌知名度，更推升營收、獲利成長，今年將推動大大寬頻IPO。

大豐電日前公布去年財報，合併營收達21.2億元，創新高，每股稅後純益3.59元，合併營收及獲利連年成長，「大大寬頻」戶數超越17萬戶，貢獻營收達8.1億元，占合併營收38%。

「大大寬頻」預計兩年內達成寬頻用戶目標20萬戶，加上共同品牌合作夥伴，未來「大大寬頻」品牌用戶目標突破60萬戶。

張銘志指出，為推促業務推展及策略結盟，大豐電積極規劃「大大寬頻」上市（櫃），除對大大寬頻形象與業務帶來積極效益，更要擴大對外策略合作（已與TBC、凱擘策略合作），其它業務（例如IDC）延伸得新機會，提供消費者更好的選擇外，大豐電也藉此提升轉投資價值，股東將共同受益。

張銘志表示，光纖骨幹網路及社區型光纖到府（FTTH）線路，是國家發展的重要基石，AI相關產業及數位經濟發展，也奠定在高速網路的基礎上，大豐已經從北到南串聯高效網路，堪稱全台高速網路的重要備援，未來更將在智慧城市、智慧國家的發展上，扮演關鍵角色。

張銘志指出，現在骨幹網路的主幹拉到400G以上，過去除深耕家用寬頻市場持續成長，未來要強打企業市場，加大力度布局中小型、連鎖性的企業用戶，像是餐飲、保險、停車場、路口監視系統，同時從南到北已經接入4至5個IDC，未來也可望搭上AI浪潮。

近年大豐電持續投入基礎建設，導入10G PON升級作業，預估2026年頻寬流量達600G，未來具有充分利基擴大與電信商多元合作。

在有線電視業務方面，大豐電指出，根據國家通訊傳播委員會（NCC）公布2024年通訊傳播產業報告顯示，近年國人收視習慣大幅改變，根據Media Partner Asia（MPA）調查報告，112年OTT TV付費訂閱用戶數量持續增加，成為我國除有線電視外最大付費收視管道，無疑是有線電視服務的勁敵。

不過，前述產業報告2017至2024年調查結果也指出，民眾於住處最主要的收視來源仍是以「有線電視」為主，比例自2020年的64.3%開始微幅下降至2024年的58.3%。

大豐電發言人劉家君表示，即便面臨產業結構困境，目前仍有逾五成的民眾使用有線電視服務，尤其民眾獲取新聞資訊之主要管道，還是以「電視」的占比最高，若能增加收視方式的彈性以及內容的多樣化，提供正確可信賴的資訊，就能留住客戶的眼球。

「我們也會用多元的方案、優質的客戶服務加強爭取客戶的青睞；113年度在新北市有線電視整體服務滿意度調查中，大豐與旗下的台灣數位寬頻再次於眾多業者中分列第一與第二。新高雄有線電視更是從104年開播至今，連續九年獲得服務滿意度第一名，品質有口皆碑。」

大豐電深耕地方，努力衝刺營收，也不忘回饋社會，大豐電指出，今年3月起再度與大大數位慈善基金會合作舉辦捐血家年華活動，以「大大攜手 讓愛延續」號召台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市七地縣市政府加入響應。近兩日由桃園、新竹陸續開始接力募集熱血，截至3月11日止已達3,347袋，期待能號召更多熱血民眾挽袖捐血，為農曆年後庫存告緊的血庫解決燃眉之急。