Z 世代對居家美感定義：不一定要豪華 但一定要有風格

Z世代(1995-2010年出生)逐漸成為居家市場的重要消費群體，日安社群總監張立人表示，與過去追求豪宅裝潢的標準不同，Z世代更關注個性化、可變動性及社群影響力。他們認為，「質感宅」不一定要奢華昂貴，但必須具備獨特風格，反映個人生活態度與品味。

相較於上一代重視固定裝潢，Z世代的居家美學偏好「軟裝取勝」，透過布藝、燈光、擺飾等簡單改變，就能輕鬆營造風格。從北歐的簡約、日式無印、復古工業風，到近年流行的侘寂風，他們希望居家空間能夠靈活變換，而不是一成不變的制式裝潢。

其中，「沙發推薦」成為熱門搜尋關鍵字，Z世代選擇家具時，會特別關注設計感、舒適度及價格。與傳統大型皮沙發不同，這一世代更傾向輕巧可移動的布藝沙發，搭配地毯、抱枕與落地燈，輕鬆打造社群媒體上的「質感宅」風格。

許多網紅、自媒體及自由工作者，甚至只要有一張有質感的沙發當作背景，就能開始創作，無論是拍攝Vlog、直播分享，或是剪輯短影片等，讓空間本身成為個人品牌的一部分。

張立人指出，社群媒體已成為Z世代的重要生活方式，居家空間則是他們「個人品牌」的一部分。在Instagram、Pinterest或TikTok上，可以看到他們分享居家美學，從書桌擺設到臥室燈光，每個細節都展現獨特風格。

「不只是家，而是生活方式的展現。」這句話道出了Z世代對居住空間的態度。他們喜歡具有故事感的空間，例如復古中古家具、手作陶器、獨特藝術畫作，甚至是DIY改造家具，這些都能讓家更具特色。