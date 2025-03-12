快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

幫酪農省工5至12小時 國產智慧化餵飼系統還減碳排

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
農業部畜產試驗所與工業技術研究院合作研發的國產電動TMR自動化餵飼設備。圖／畜試所提供
農業部畜產試驗所與工業技術研究院合作研發的國產電動TMR自動化餵飼設備。圖／畜試所提供

隨著全球邁向低碳經濟，農業部畜產試驗所與工業技術研究院合作，成功研發國產電動智慧餵飼設備，結合自動混料與推料系統，在台南市八老爺牧場進行實測，顯著提升餵飼效率並有效降低碳排放。

實測數據顯示，該設備於牛隻餵飼過程中，每噸生乳碳排放約 13公斤二氧化碳當量(CO2e)，，較傳統柴油配料車的 24公斤CO2e 減少 45.8%。以 100 頭泌乳牛計算，每年可減少約 1萬0037.5公斤CO2e，顯示其在酪農減碳上的顯著優勢。

酪農業近年來積極導入自動化設備，以提升生產效率並降低勞力成本。目前市場上已有多家國際品牌推出 自動推料機、TMR 餵飼系統及精料供應機，可根據牛群規模與營養需求進行調整。這些設備不僅能提升乳產量，還可減少飼料浪費並降低每日5至12小時人力需求。然而，由於進口設備價格高昂且維修不易，讓許多酪農場在導入自動化技術時面臨挑戰。

為解決此問題，農業部畜產試驗所與工業技術研究院運用無人車技術，成功開發 國產自動餵飼設備，並於台南市八老爺牧場 進行實測。結果顯示，該設備的乾草落料速度從每秒5.5 公升提升至每秒15 公升，顯著提高作業效率。此外，該設備能克服牧場環境干擾，穩定運行雷達光速無人車導航與電控系統，展現高度智慧化與穩定性能。

未來，隨著 電池技術的進步與市場成熟，該設備的成本效益將進一步提升，為台灣酪農業提供更具經濟可行性的選擇。此技術的推動不僅能改善酪農產業結構，還有助於台灣乳牛產業邁向 智慧化、低碳化與永續發展，為農業創新帶來新契機。

國產電動TMR自動化餵飼設備每噸生乳生產的碳排放量減少約45.8%。圖／畜試所提供
國產電動TMR自動化餵飼設備每噸生乳生產的碳排放量減少約45.8%。圖／畜試所提供

實測 酪農

延伸閱讀

「班班有鮮奶」政策中央甩鍋地方？ 蔣萬安、王惠美認為對的事就要做

影／體驗一日酪農生活 台北市長蔣萬安盼從小推廣食農教育

蔣萬安南下彰化訪酪農餵小牛 王惠美陪喊「中央不做我們做」

班班有鮮奶中央甩鍋 嘉市擴大續辦 議員批中央不負責任

相關新聞

台泥辜家賣天母豪宅 住11年售出、增值逾3千萬

2025年天母首筆億元豪宅交易出爐！指標豪宅「國泰天母」今年1月成交中高樓層戶，總價2.38億元，共220.8坪，換算每...

大便當時代！去年自助餐店衝破1萬家、年增逾二成 專家：這隱憂來了

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，於2024年達到1萬176家，不僅突破一萬家大關，且同年銷售額達315.2...

送家電、還有送裝潢 一表看預售市場有多慘

受到銀行房貸緊縮和第七波信用管制影響，七大都會區預售市場急速冷凍，永慶房產集團統計2024第4季預售屋交易量明顯驟降，季...

拓展海外市場 南市招募中小企業前進日本、越南和美國

因應全球化潮流，台南市政府積極整合在地特色產業，協助優質中小企業拓展國際市場。今年台南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領...

辜家天母豪宅出售 持有11年、帳面獲利3,189萬元

實價揭露，天母指標豪宅「國泰天母」，1月中高樓層戶交易，總價2.38億元，換算每坪139.3萬元。該戶前一手屋主於201...

台泥全球水泥廠導入AI監測 提升營運效率

台泥旗下歐洲子公司Cimpor日前宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，以IoT與AI為核心，導入全球重工業領域中最全面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。