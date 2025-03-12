幫酪農省工5至12小時 國產智慧化餵飼系統還減碳排
隨著全球邁向低碳經濟，農業部畜產試驗所與工業技術研究院合作，成功研發國產電動智慧餵飼設備，結合自動混料與推料系統，在台南市八老爺牧場進行實測，顯著提升餵飼效率並有效降低碳排放。
實測數據顯示，該設備於牛隻餵飼過程中，每噸生乳碳排放約 13公斤二氧化碳當量(CO2e)，，較傳統柴油配料車的 24公斤CO2e 減少 45.8%。以 100 頭泌乳牛計算，每年可減少約 1萬0037.5公斤CO2e，顯示其在酪農減碳上的顯著優勢。
酪農業近年來積極導入自動化設備，以提升生產效率並降低勞力成本。目前市場上已有多家國際品牌推出 自動推料機、TMR 餵飼系統及精料供應機，可根據牛群規模與營養需求進行調整。這些設備不僅能提升乳產量，還可減少飼料浪費並降低每日5至12小時人力需求。然而，由於進口設備價格高昂且維修不易，讓許多酪農場在導入自動化技術時面臨挑戰。
為解決此問題，農業部畜產試驗所與工業技術研究院運用無人車技術，成功開發 國產自動餵飼設備，並於台南市八老爺牧場 進行實測。結果顯示，該設備的乾草落料速度從每秒5.5 公升提升至每秒15 公升，顯著提高作業效率。此外，該設備能克服牧場環境干擾，穩定運行雷達光速無人車導航與電控系統，展現高度智慧化與穩定性能。
未來，隨著 電池技術的進步與市場成熟，該設備的成本效益將進一步提升，為台灣酪農業提供更具經濟可行性的選擇。此技術的推動不僅能改善酪農產業結構，還有助於台灣乳牛產業邁向 智慧化、低碳化與永續發展，為農業創新帶來新契機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言