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Uber解除併購合約 foodpanda表示在台灣繼續努力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber宣布終止以9.5億美元買下德國同業Delivery Hero旗下台灣foodpanda的併購案，因為台灣公平會否決這項併購案，Uber表示不會對台灣公平會的行政處分提出行政救濟。圖／聯合報系資料照片
Uber宣布終止以9.5億美元買下德國同業Delivery Hero旗下台灣foodpanda的併購案，因為台灣公平會否決這項併購案，Uber表示不會對台灣公平會的行政處分提出行政救濟。圖／聯合報系資料照片

外電報導，Uber宣布終止以9.5億美元買下德國同業Delivery Hero旗下台灣foodpanda的併購案，因為台灣公平會否決這項併購案。Uber表示不會對台灣公平會的行政處分提出行政救濟，不過根據合約，Uber需支付Delivery Hero約2.5億美元（約新台幣82.3億元）的交易終止費（termination fee）。

foodpanda台灣與台灣Uber都未對2.5億美元的交易終止費用提出回應。

foodpanda台灣稍早表示，母公司Delivery Hero將繼續專注於支持foodpanda台灣的營運，繼續為消費者、外送夥伴和合作店家提供更優質、便利的服務體驗。Uber Eats則表示，雖對結果感到失望，但不會提出上訴，持續致力生耕台灣市場，以創新且具競爭力的方式，為消費者、商家及外送合作夥伴提供服務。

Uber去年5月宣布以現金9.5億美元（約新台幣312億元）收購德商Delivery Hero旗下的台灣foodpanda業務，但年12月底，台灣的公平交易委員會（FTC）以反壟斷為由否決交易。主要是認為Uber與foodpanda結合後市占率超過九成，具有顯著之限制競爭疑慮，其不利益大於整體經濟利益，其他競爭者難以施加壓力，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

Uber 併購 新台幣

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