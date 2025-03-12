為何房價看回不回？台灣2.8萬人擁3億身家 為新加坡3倍

跨國房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發布《 2025 財富展望》，報告揭露各國淨資產1,000萬美元（台幣3.2億）以上富翁人數，台灣在全球排名第13，共有28,391名千萬美元富豪，是新加坡的三倍。

韾傳不動產智庫發言人何世昌表示，台灣長年來在國際貿易擁有大量順差，近二年順差金額更高達800億美元，創造了為數眾多的富豪，若說台灣是「富豪島」並不為過。

他表示，在台灣，房地產業具有先天優勢，龐大富人與資金將房價不斷推高，但也因此衍生出高房價民怨與貧富差距，即便多數人都認同台灣房價不合理，但房價卻漲多跌少、見回不回。

根據萊坊統計，全球以美國千萬美元富豪人數最多，共約90.5萬人，占全球千萬美元富豪比例達38.7％，將近四成。

第二名是中國大陸，千萬美元富豪人數為47萬人，占全球富豪比例約 20.1％。

第三名則是日本，千萬美元富豪約12萬人。另外，香港4.2萬人名列第十名，韓國3.9萬人排第十二名。

台灣則在全球排名第十三名，共有28,391名千萬美元富豪，占全球富豪比例約 1.2％。