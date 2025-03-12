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泓德能源結盟茂迪 締結戰略合作夥伴關係

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）子公司星星電力與全球頂尖太陽能模組大廠茂迪（6244）宣布締結長期戰略合作夥伴關係，攜手強化綠電市場供應鏈。透過星星電力領先業界的綠電媒合與轉供實力，結合茂迪國際認證的穩定發電品質，雙方將共同打造「供—需—配」三贏的合作模式，加速推動綠電產業的垂直整合與永續發展。

星星電力自「三轉一」政策鬆綁以來，憑藉深厚的綠電專業顧問經驗、對綠電媒合配比的熟悉度與客戶信賴基礎，搭配泓德集團自主開發的AI管理系統，將平均轉供媒合配比率提升至90%以上，成功將餘電最小化。自2024年7月政策開放後，星星電力即創下業界最高速的多對多轉供案例，成功將13座三型電廠產生的綠電轉供給23家企業用戶，展現卓越的綠電媒合能力。

本次合作將由星星電力轉供茂迪所發出的綠電，總度數相當於可吸收775座大安森林公園一年的碳排放量，預計自2025下半年陸續供應給企業用電戶。在碳費開徵前夕，這項合作不僅能幫助企業穩定取得綠電、降低碳成本，更能確保用電戶獲得高品質、穩定供應的綠電資源。此外，這項合作規模占星星電力自2023年上半年開始從集團外購電量的15%，也為泓德集團與茂迪的進一步合作鋪路，持續深化綠電產業鏈的整合。

星星電力為台灣前三大售電業者，自2021年取得售電執照以來，至2024年底已累計綠電轉供總合約度數超過161億度，合作企業容量超過156MW，轉供據點超過2,084個，憑證累計張數99,392張。目前，星星電力客戶包括聯發科（2454）集團、日月光投控（3711）、國泰集團、玉山銀行、中國信託、永豐銀行、台北101、台灣大哥大（3045）、台灣資生堂等各大產業龍頭，持續引領台灣綠電市場發展。

綠電 茂迪

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