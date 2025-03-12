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光鼎生技與子公司開啟基因完成產能整合 加速升級轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

光鼎生技（6850）12日表示，子公司開啟基因的研發與生產已正式併入光鼎生技，並將原中和廠的核酸萃取儀及試劑產線遷移至光鼎新店二廠，未來將由母公司主導產品開發與生產規劃，開啟基因則專注於市場拓展，以有效整合集團資源。

光鼎生技表示，整併後的光鼎生技不僅能提供完整的基因檢測一條龍解決方案，由於最大產能可較目前增加逾五成，有助因應持續增長的精準醫療檢測市場需求。

光鼎生技董事長蔡守冠指出，現階段已完成集團內部整合，包含流程管理優化、系統整合及團隊間的協作。不僅大幅優化生產動線，減少搬運及溝通成本，為雙方團隊的深度整合創造有利條件，更可顯著提升營運效率、減少隱性成本，進一步擴增獲利空間。

蔡守冠表示，核酸萃取是攸關次世代定序（NGS）樣本品質的重要工具，也是生物領域各種科研、醫療檢測、試劑開發及確效的關鍵步驟。集團自主開發的全自動微量游離核酸純化儀iCATCHER，可從液態檢體中提取極微量的ctDNA（循環腫瘤DNA），隨著NGS技術進步，目前已有替代實體腫瘤切片的趨勢，成為癌症預測、診斷及追蹤的重要工具，若再搭配自有品牌新一代生物片段分析儀Qsep Ultra及相關試劑一併應用，將可在精準醫療、精準預防醫學、癌症篩檢及個人化醫療領域，發揮整合加乘效果的產品競爭力。

光鼎生技近日公告2月營收1,430萬元、年增41.87%，累計前2月營收3,289萬元，年增26.48%，主要受惠歐洲市場的轉單效益持續，以及調整中國市場的經銷策略奏效，帶動機台與卡匣的銷售皆明顯回升。

公司表示，在完成階段性整併工作後，今年將全力拓展海內外市場，在科技研究、基因檢測與臨床診斷等三大領域擴大業務版圖，加速升級轉型，隨著集團整合綜效顯現，樂觀看待全年營運表現。

生技

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