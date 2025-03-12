獨家／復盛支持伯鑫手工具業整合夢 吳家表態支持公開收購

復盛應用科技（6670）11日宣布公開收購亞洲手工具龍頭伯鑫工具（6904），目標收購51%股權，伯鑫經營權將易主，對此伯鑫大股東也發聲明表態支持，強調吳家會持續追求永續經營及產業整合，未來擬保留約3分之1股權，復盛也支持伯鑫未來持續推動手工具產業整併。

伯鑫是成立41年的老牌手工具機業者，絕緣活動扳手及數位活動扳手在歐美知名度高，深獲客戶肯定，除是亞洲第一大，同時也是全球前三大工業級扳手公司，具自研自製能力，而為尋求永續成長，伯鑫除完成世代交棒，觀察到台灣手工具業者多半規模小，專精特定工具類別，若能整合同業組完整手工具聯盟，將有更強的規模經濟優勢進軍國際市場。

不過手工具同業整合尚未發酵，異業整合反而先啟動。復盛看好手工具業規模達千億元，11日宣布期以157元價位公開收購伯鑫股票，目標收購到51%，換言之，若復盛達成收購目標上限，則意味高球桿頭代工龍頭與工業扳手龍頭先行整併，且伯鑫經營權將易主。

對此，伯鑫大股東吳家在收到復盛公開收購說明書後，也發表支持立場，吳家表示：伯鑫自啟動 IPO 以來，一直致力於促進永續經營與產業整合，掛牌後也持續尋求與其他公司的股權整合機會，無論規模大小或經營權歸屬，都保持開放態度。經過審慎評估後，決定先與復盛集團邁出第一步。

吳家坦言支持公開收購是困難但必要的決策，「讓出經營權對個人而言確實是一項犧牲，但從更長遠的角度來看，將有助於提升公司與產業的整體利益。」因此，創辦人家族最終選擇簽署協議，並且公開收購能讓所有股東都有機會決定是否參與，而非僅限於家族。

若復盛順利完成收購，持有51%股權，將正式成為伯鑫最大股東，創辦人家族則預估將保留公司大約3分之1股權，持續參與公司經營。

復盛是70年老牌高爾夫球頭代工大廠，在合作綜效上，吳家表示，雙方同為金屬加工產業，雖然最終產品不同，但不少製程相似，復盛除了球頭產品線，旗下還有車用與其他運動用品產業，集團之間的製程支援與精進，將能發揮一定效果。

不過，雖有內部綜效，但雙方更看重的是未來在手工具產業的擴大合作效益，期望共同壯大台灣手工具產業。

由於復盛十分支持伯鑫持續推動手工具產業整合計畫，吳家表示，期待透過復盛集團的支持，產業可以更加速整合國內外品牌及通路，打開廣闊的國際市場機會。

復盛應用去年營收高達283億元，具備精密鑄造/鍛造、MIM（金屬射出成型）、碳纖成型技術，有卓越的生產製造管理能力，除是全球最大高爾夫球具製造商，更積極拓展至運動裝備及車用航太領域，而伯鑫去年營收近9億元，在加入復盛集團後，有大集團資源優勢將更有利於橫向整合。