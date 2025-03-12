估價師公會六都同步做公益 挽袖捐血、緩解血荒

中華民國不動產估價師公會全國聯合會（估價師公會）12日在六都舉行「匯聚20，愛要即時—不動產估價師312公益日」捐血活動，挽袖捐血做公益，以實際行動回饋社會，傳遞關懷與希望。

2025年是估價師公會成立20周年，估價師公會理事長郭國任表示，估價師平日以專業奉獻國家外，今年更是以公益回饋社會的契機。

本次活動估價師公會邀集內政部地政司、市政府地政局及台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市各地方公會共同參與全國六都舉辦捐血活動，透過估價業界、地政局與民眾共同挽袖捐血，為國內血庫補充即時能量，預計募集500袋熱血，為緩解血荒盡一份心力。

此外，中台灣不動產估價師公會則與社團法人臺中市身心障礙者福利關懷協合作，舉行「微笑天使」公益活動，透過與天使學員一起進行學習活動，擴大社會關懷與接軌的機會。

不動產估價師312公益日捐血活動，不僅由各地方公會理事長與會員熱情參與，縣市政府等相關局處，以及民意代表也都積極響應，包括台中市副市長鄭照新、立法委員羅廷瑋、立法委員麥玉珍、桃園市市議員葉明月等貴賓蒞臨現場，台北市、新北市、桃園市、台南市與高雄市地政局局長、副局長也率領市府夥伴一同投身公益活動。

郭國任表示，「不動產估價師312公益日」是全國估價師公會首次舉辦的公益捐血日，3月12日適逢植樹節也是中華民國不動產估價師公會成立滿20周年的紀念日，象徵估價師產業經歷20年的成長茁壯，在成年之際也能在專業之餘，以實際行動投入公益活動，回饋社會。

郭國任指出，透過六都的聯合響應，發揮1+1大於2的公益影響力，公會也正式宣布將每年的3月12日訂為「不動產估價師公益日」，未來將持續透過多元公益行動，讓愛心長存、善意傳承，共同為社會的美好發展貢獻力量。