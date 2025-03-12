中裕CROI大會 發表愛滋新藥合併療法臨床 IIa 期最新數據

中裕（4147）12日宣布，於美國舊金山舉行的逆轉錄病毒和機會性感染會議（CROI）上發表一項為期24周的IIa期臨床研究數據。該研究結果顯示TMB-365/TMB-380（首創的長效型雙抗體組合）在將原先每日口服組合式抗病毒治療藥物（cART）的受試者轉換至此方案後，於愛滋維持治療中的優異安全性及有效性。

中裕新藥指出，TMB-365為Trogarzo（ibalizumab）的優化版本，兼具更高效價、更廣泛病毒覆蓋率與更長的半衰期。TMB-380則是一款新型的廣效中和抗體（bNAb），同樣具備長效特性。兩者經過設計後能協同針對愛滋病毒入侵過程中的不同階段，進而增強治療效果。藉由免除每日服藥以及不需進行抗藥篩檢，TMB-365/TMB-380 有望開啟愛滋病前線維持治療的新紀元。

中裕表示，本次臨床試驗設計並非雙盲安慰劑對照組試驗，故試驗結果毋須計算統計P值。中裕執行長張金明表示，很榮幸能入選CROI的最新突破研究（Late-Breaking）發表，最新突破報告的錄取率遠低於一般摘要。這不僅代表本研究結果的高科學價值，也顯示出中裕的研究已達到開創性的里程碑，方能於眾多的研究報告中，脫穎而出獲得CROI突破研究接受且發表。

他表示，TMB-365/TMB-380是首個能在無需抗藥篩檢的情況下，仍達到高病毒抑制率的長效型雙抗體組合。該療法具備高效力、廣泛涵蓋率與低抗藥風險，為愛滋患者減少每日服藥負擔，同時保持良好的安全性和治療成效。

張金明說明，本次試驗的數據表現卓越，安全性及病毒抑制效果皆優於目前已知的長效型維持療法組合。藉由本次2a期試驗的優異結果，顯示出TMB-365/TMB-380較其他長效治療方案更具優勢，深信TMB-365/TMB-380能改變愛滋患者的治療管理。

張金明強調，中裕將開始積極尋求國際大藥廠作為全球策略性合作夥伴，加速商品化進程。長效型愛滋病維持療法的全球市場規模將突破100億美元，而TMB-365/TMB-380具備相當優勢可發揮關鍵作用」張金明博士補充。