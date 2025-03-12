台泥辜家賣天母豪宅 住11年售出、增值逾3千萬
2025年天母首筆億元豪宅交易出爐！指標豪宅「國泰天母」今年1月成交中高樓層戶，總價2.38億元，共220.8坪，換算每坪成交價為139.3萬元。
值得一提的是，該戶前一手屋主於2014年以2億611萬元買進，持有11年轉手、帳面上增值3,189萬元。
交易謄本資訊顯示，賣方為富品投資，負責人為台泥（1101）辜家成員。
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，這次交易的「國泰天母」，屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，因此這次成交每坪單價139.3萬元屬合理行情。
而社區每坪成交最高單價落在2021年、當時1樓戶每坪成交156.8萬元，主因1樓擁有私人庭院，享有戶外獨立空間，因此有高價表現。
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