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有喝有保庇！台塩海洋鹼性離子水 12度蟬聯大甲媽遶境指定用水

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
12日鎮瀾宮舉辦台塩好水祈福過爐典禮，臺鹽董事長丁彥哲代表捐贈台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同將祈福瓶參拜過爐。照片／台鹽提供
12日鎮瀾宮舉辦台塩好水祈福過爐典禮，臺鹽董事長丁彥哲代表捐贈台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同將祈福瓶參拜過爐。照片／台鹽提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將於4月初啟程，台塩海洋鹼性離子水連續第12年蟬聯大甲媽遶境指定用水！12日鎮瀾宮舉辦台塩好水祈福過爐典禮，臺鹽（1737）董事長丁彥哲代表捐贈台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同將祈福瓶參拜過爐，祈求遶境活動順利圓滿。現場發送祈福瓶給香客結好緣，獲得信眾熱烈迴響！

臺鹽董事長丁彥哲表示，大甲媽遶境被譽為世界三大宗教盛事之一，臺鹽深感榮幸能參與其中，捐贈聯名祈福瓶展現對傳統文化傳承與發揚的堅定支持。臺鹽以純淨甘甜、快速解渴的台塩海洋鹼性離子水，守護香客的健康，為信眾提供源源不絕的續航力。

臺鹽響應鎮瀾宮推廣優質宗教文化活動，捐贈遶境活動用水外，台塩海洋鹼性離子水也將在「萬眾騎Bike」、「Bobi Run路跑」活動設攤推廣，以祈福瓶好水為參加信眾加油打氣！此外，臺鹽亦捐贈200箱「台塩海洋純水」，供鎮瀾兒童家園師生日常飲用，以好水傳遞祝福與關懷。

海洋好水力挺海洋女神信仰！台塩海洋鹼性離子水大甲媽聯名祈福瓶採限時限量販售，設計特別印上「柿柿如意，蘋蘋安安」吉祥語，搭配Q版金蛇及大甲媽祖插畫，深具祝福意涵。信眾亦可在momo、家樂福及楓康購買大甲媽聯名祈福瓶，暢飲好水與女神同行。凡於家樂福購買四入一組大甲媽聯名祈福瓶，再贈限量主題L夾！

董事長 遶境 鎮瀾宮

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