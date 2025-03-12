大便當時代！去年自助餐店衝破1萬家、年增逾二成 專家：這隱憂來了

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，於2024年達到1萬176家，不僅突破一萬家大關，且同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。

以縣市來看，全國便當店銷售額前10名中，去年高雄市便當店銷售額約近50億元、年增率11.3%，奪全國便當店銷售王；台中市去年銷售額45.4億元、年增29.1%，台北市居第三、去年銷售額約40.4億元、年增率28.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，分析，便當、自助餐店雖說逐年前景看好，惟疫情後的消費模式改變，餐飲業需面對外送平台抽成，加上通膨造成的原物料大漲，更壓縮業者生存空間。

同時，賴志昶指出，目前全台便當業家數已突破萬家，市場競爭力道加劇，業者多需求新求變，因應市場口味隨時滾動式調整，因此產業規模持續成長的看似風光，但業者背後恐怕各個「壓力山大」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，所謂「民以食為天」，尤其全台民眾皆熱愛美食，有市場需求自然創造供給，加上餐飲業起步門檻較低，因此該業種成為不少人創業的第一步。