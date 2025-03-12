東陽2月自結6.86億元、較去年同期成長91% 史上最賺單月

汽車零組件大廠東陽（1319）公布2025年2月自結合併稅前盈餘6.86億元，較去年同期成長91%。若排除兩期匯兌，稅前盈餘為去年同期的2.14倍，皆再度刷新紀錄，創史上最賺單月。

前二月自結累計合併稅前盈餘為11.47億元，累計稅前EPS 1.89元，較去年同期累計成長26%。若排除兩期匯兌，稅前淨利較去年同期累計成長41%，創史上前二月最賺新紀錄。

東陽公司表示，訂單熱度強勁，持續加速供貨動能，達成客戶成單成櫃一次購足的需求。隨著營收獲利持續成長，現金流不斷流入，日前公布每股配發5.3元現金股利後（約31.34億元），仍擁有充足現金滿足未來七股科工區、新市產業園區擴廠興建，因應東陽未來3-5年成長需求。