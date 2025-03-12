送家電、還有送裝潢 一表看預售市場有多慘

受到銀行房貸緊縮和第七波信用管制影響，七大都會區預售市場急速冷凍，永慶房產集團統計2024第4季預售屋交易量明顯驟降，季減4成以上，其中又以高雄、新竹縣市減幅最高，分別量縮66%和62%。

若與預售屋交易量高峰的2024第2季相比，2024第4季七都預售交易量全面腰斬，其中新北市、新竹縣市、台中市、台南市、高雄市，交易量縮幅度更是高達7成以上。

在預售屋總價中位數上，除了新北市有0.8%的小幅上漲外，其餘縣市台北、桃園、新竹、台中、台南和高雄的預售屋總價中位數全面下降，減幅介在1.4%至7.8%之間。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024下半年房市傳出銀行房貸緊縮，加上央行房市政策成功扭轉民眾對於房價持續上漲的預期心理，讓房市明顯降溫，其中又以過去幾年預售市場蓬勃的中南部縣市量縮最為明顯。

預售交易量明顯驟減，也帶動總價向下修正。觀察七大都會區2024第4季預售屋總價中位數，台北下修2.1%、桃園和新竹分別下降7.8%和7.3%、台中、台南和高雄則小幅修正1.4%至3.9%之間，僅剩下新北市未有降幅，呈現持平狀況。