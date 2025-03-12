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拓展海外市場 南市招募中小企業前進日本、越南和美國

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局透過海外參展，除展示台南優質產品外，也透過具台灣、台南意象的佈置與設計而達到城市行銷。圖／南市經發局提供
台南市經發局透過海外參展，除展示台南優質產品外，也透過具台灣、台南意象的佈置與設計而達到城市行銷。圖／南市經發局提供

因應全球化潮流，台南市政府積極整合在地特色產業，協助優質中小企業拓展國際市場。今年台南市全球經貿合作拓展推動計畫，將帶領本市企業開拓海外市場，透過貼近買家與商洽，促進產品外銷全球，吸引國際大廠至台南合作與投資，形塑台南成為投資設廠的首選城市。

台南市府表示，在全球供應鏈快速變化的趨勢下，如何在國際市場取得優勢成為關鍵課題。本計畫將透過共同參展、潛在買家媒合會及潛在合作企業參訪等「三合一」方式，推動海外拓銷活動。藉由大型展覽推廣優質產品，並邀請適合的國外買家與本市企業洽談合作，期望促成國內外企業合作，增加外銷訂單，拓展國際市場。

台南市經發局代理局長蕭富仁表示，今年計畫選定流行時尚、塑橡膠及運動用品產業，預計於7月、9月及11月分別前往日本越南美國參展，活動包括「東京國際禮品及家居品展」、「胡志明市國際塑橡膠工業展」及「聖地牙哥體育用品及健身器材展」。每場預計邀集6至10家本市企業參與，市府將舉辦說明會，誠摯邀請企業踴躍報名。

說明會將於3月21日下午1時30分，在經濟部南台灣創新園區S館202室（台南市安南區工業二路31號）舉行。更多資訊可至 https://reurl.cc/6j11eb 查詢，或洽詢經發局承辦人張先生（06-2982810），另可聯絡執行單位工業技術研究院，聯絡窗口紀小姐（06-693-9177）或陳先生（06-693-9128）。

2025年海外參展，日本東京國際禮品及家居品展（2025年7月2日至4日 / 日本東），展會特色：日本最大規模的綜合消費品展覽會，涵蓋禮品、文具、時尚設計、裝飾及食品等九大領域，適合企業尋找OEM/ODM合作夥伴。往年吸引逾1,000家參展商及45,000名專業買家。

越南胡志明市國際塑橡膠工業展（2025年9月17日至20日 / 越南胡志明市），展會特色：越南國內最具國際性及專業性的塑橡膠產業展，獲政府與專業協會大力支持。往年吸引逾700家參展商、20,000名專業買家及1,000個展攤。

美國聖地牙哥體育用品及健身器材展（2025年11月6日至7日 / 美國聖地牙哥），展會特色：美國最大休閒健身產業展，展出產品涵蓋建築設計、體育用品、運動器材等。往年吸引逾600家參展商、3萬名專業買家，展覽規模超過2萬平方公尺。

台南市經發局「全球經貿合作拓展推動計畫」透過共同參展、潛在買家商機媒合會和潛在合作。圖／南市經發局提供
台南市經發局「全球經貿合作拓展推動計畫」透過共同參展、潛在買家商機媒合會和潛在合作。圖／南市經發局提供
台南市經發局表示，海外參展讓企業可與海外買家直接媒合，不僅有助海外拓銷，也可產生吸力，讓海外。圖／南市經發局提供
台南市經發局表示，海外參展讓企業可與海外買家直接媒合，不僅有助海外拓銷，也可產生吸力，讓海外。圖／南市經發局提供

日本 美國 越南

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