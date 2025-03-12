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觀光署宣導旅遊安全 將舉辦安全宣導、講習、訓練

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部觀光署於12日於交通部1樓大廳舉辦「114年度旅遊安全宣導周記者會」，結合中央部會、直轄市及縣市政府、相關觀光公（協）會等公、私部門力量共同攜手強化宣導旅遊安全，期使民眾能於安全的環境下盡情地享受台灣旅遊之美。

旅遊安全是台灣推動觀光最基本亦是最重要的要求，但同時也是民眾在規劃旅遊時最容易被忽略的環節，國人國內旅遊已突破2億旅次，旅遊安全成為台灣推動優質旅遊不可或缺的重要工作；交通部觀光署特別針對我國的觀光旅遊環境特性，分別就景區旅遊、旅宿、遊程及好行等4大面向強化旅遊安全宣導，期盼遊客在從事景區（國家公園、森林遊樂區、農場、國家風景區及地方風景區）旅遊、主題遊程、入住旅宿及搭乘台灣好行、觀巴時皆能獲得正確旅遊安全訊息，讓大家都可以開心出遊，平安相隨。

此外，為確保遊客安全，交通部觀光署所轄13個國家風景區管理處針對轄內旅遊特性與在地縣、市政府、學校及相關民間團體共同合作於114年度旅遊安全宣導周（114年3月16日至3月22日）期間舉辦旅遊安全宣導、講習、訓練等活動，以落實辦理旅遊安全防護。

交通部觀光署周署長永暉提醒民眾出遊應隨時注意海、氣象資訊，從事露營、水域及夜間等活動期間應注意遵守場域主管機關法規及配合穿著救生衣等安全規定，此外，安排住宿及遊程時應選擇合法旅宿及旅行社，提升旅遊安全保障。旅遊安全是台灣推動優質觀光不可或缺也是最重要的一環，透過旅行業、旅宿業及觀光遊樂業等夥伴的參與，及各中央部會、地方政府的協力，全國公、私部門共同攜手、齊心努力強化國內旅遊安全防線，期盼提供遊客一個安全、安心的旅遊環境，以達到「開心遊．平安歸」的目標。

交通部 觀光

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