辜家天母豪宅出售 持有11年、帳面獲利3,189萬元

實價揭露，天母指標豪宅「國泰天母」，1月中高樓層戶交易，總價2.38億元，換算每坪139.3萬元。該戶前一手屋主於2014年以2億611萬元買進，持有11年轉手，帳面增值3,189萬元。

交易謄本資訊顯示，賣方為富品投資，負責人為台泥辜家成員。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，這次交易的國泰天母屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，因此這次成交單價139.3萬元屬合理行情。

他表示，該社區成交最高單價，是2021年時，1樓戶成交156.8萬元，主要是因1樓擁有私人庭院，享有戶外獨立空間，因此有高價表現。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年天母億元豪宅交易狀況，2023年共計25件，2024年則略多一些達27件；2023年成交均價121.8萬元，2024年則提升至134.8萬元，增幅達10.7%。

近兩年成交單價最高的社區，前年是「仰哲」每坪143.7萬元，去年則是「華固天鑄」每坪178.4萬元居冠。

洪浩庭指出，天母大多數的買方，擁有地緣關係，或是看重天母有美國、日僑學校等學區優勢，為了孩子就讀學校的需求而置產，加上附近有榮總、振興醫療院所，不少在地天母人鍾情這裡的居住環境，因此仍會就地換屋、做退休宅等規劃。