聽新聞
0:00 / 0:00
辜家天母豪宅出售 持有11年、帳面獲利3,189萬元
實價揭露，天母指標豪宅「國泰天母」，1月中高樓層戶交易，總價2.38億元，換算每坪139.3萬元。該戶前一手屋主於2014年以2億611萬元買進，持有11年轉手，帳面增值3,189萬元。
交易謄本資訊顯示，賣方為富品投資，負責人為台泥辜家成員。
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，這次交易的國泰天母屬於前棟戶別，面陽明山，享有高樓層景觀，因此這次成交單價139.3萬元屬合理行情。
他表示，該社區成交最高單價，是2021年時，1樓戶成交156.8萬元，主要是因1樓擁有私人庭院，享有戶外獨立空間，因此有高價表現。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年天母億元豪宅交易狀況，2023年共計25件，2024年則略多一些達27件；2023年成交均價121.8萬元，2024年則提升至134.8萬元，增幅達10.7%。
近兩年成交單價最高的社區，前年是「仰哲」每坪143.7萬元，去年則是「華固天鑄」每坪178.4萬元居冠。
洪浩庭指出，天母大多數的買方，擁有地緣關係，或是看重天母有美國、日僑學校等學區優勢，為了孩子就讀學校的需求而置產，加上附近有榮總、振興醫療院所，不少在地天母人鍾情這裡的居住環境，因此仍會就地換屋、做退休宅等規劃。
第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅市場不乏豪客一次在同社區買多戶，為子女或家族成員置產，預售時多戶購入也較能有議價空間，及選戶優勢，而長期持有多能有一定增值，是富人偏好的資金配置方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言