快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

統一超首度邀菲律賓7-11響應減碳 3/22關燈1小時

中央社／ 台北12日電

統一超今天表示，將參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，此為連續第4年參與；今年將擴大規模，首度邀請菲律賓7-11參與，兩地將突破萬間門市，預計在22日晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時。

統一超指出，今年再取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權，持續響應並擔任台灣主辦方之一。

今年統一超除了台灣7-11和菲律賓7-11將參與關燈一小時之外，也將首度在全台三地舉辦系列實體關燈體驗活動，號召關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾540個企業品牌加入，約有1.5萬個據點響應。

統一超表示，今年響應供應商夥伴為歷年最多，也是亞洲最大跨國連鎖超商的主辦方之一。

談到關燈實績，統一超指出，去年參與世界關燈日當天，有7-11門市、關係企業、永續夥伴等逾440個企業品牌響應關燈一小時。據台電公布全台節電紀錄，當晚約較平時減少28.9萬瓩的電力使用，約減少143公噸的二氧化碳排放量，相當於一座大安森林公園135天的吸碳量，節電量再創新高。

節電 菲律賓

延伸閱讀

菲智庫網路安全座談會 駐菲副代表分享台灣經驗

卓揆：新能源技術與世界合作 政府以減碳為優先

菲政府將杜特蒂押送海牙 分析：防止軍變+削弱家族影響力

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

相關新聞

辜家天母豪宅出售 持有11年、帳面獲利3,189萬元

實價揭露，天母指標豪宅「國泰天母」，1月中高樓層戶交易，總價2.38億元，換算每坪139.3萬元。該戶前一手屋主於201...

台泥全球水泥廠導入AI監測 提升營運效率

台泥旗下歐洲子公司Cimpor日前宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，以IoT與AI為核心，導入全球重工業領域中最全面...

房價沒回頭！泰山新案衝上7字頭 這裡還有高 CP 值

中信房屋指出，泰山雖位於新北相對外圍的區域，但在各項利多題材帶動下，房市也有明顯提升。實價登錄資料顯示，央行第七波信用管...

中部最大規模「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」14日登場

台灣邁入超高齡社會，企業人力資源布局迎來新挑戰，中高齡及高齡勞動力的有效運用成為關鍵。勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手台...

賣便當很好賺？全台狂展店破萬家 房仲：其實壓力山大

近年餐飲業蓬勃發展，其中以便當業銷售額成長最快，住商機構觀察財政部統計，全台2024年便當、自助餐店突破一萬家大關，且全...

復盛應用跨業收購手工具廠 以每股157元吃下伯鑫51%股權

高爾夫球代工龍頭復盛應用昨（11）日宣布，將以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元。復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。