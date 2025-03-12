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TEL健走活動熱鬧登場 攜手員工「碳」索永續

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL號名員工、眷屬、響應夥伴3月齊聚台南，走出健康永續。圖／TEL提供
TEL號名員工、眷屬、響應夥伴3月齊聚台南，走出健康永續。圖／TEL提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron (TEL) 積極響應ESG理念，致力低碳永續發展。3月上旬在台南，上百名同仁、眷屬及響應夥伴齊聚台南科學園區的迎曦湖畔，參加「齊步走 碳索ESG」健走活動，踏出健康步伐，「碳」索永續未來。

此次活動圍繞「環保減碳」主題，參與者除了能夠沿途欣賞美麗的景色，途中還設有多個有趣的互動關卡，如「環保拼圖樂」及「環保撿樂趣」讓玩家學習各項環保標章的用途，以及如何清楚分辨回收或可燃物；「在地農食翻翻樂」則考驗大家對台南在地農產品的認識，更加瞭解所生活的這塊土地，豐富活動寓教於樂，大小朋友都直呼有趣。

除了提倡環保永續，對社區鄰里的關懷也不能少。TEL同時邀請多間台南在地公益組織及小農共襄盛舉，於活動場地周邊舉辦義賣活動，吸引參加者熱烈支持，不僅能促進公司與地方社區的連結，也希望藉此機會拋磚引玉，喚起更多人「與社區共好」的意識。

ESG 半導體 環保

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