台泥全球水泥廠導入 AI 監測 提升營運效率減少能源浪費

台泥（1101）12日宣布，歐洲子公司Cimpor日前宣布與英國新創科技公司FIZIX合作，以IoT與AI為核心，導入全球重工業領域中最全面的機械健康監控計畫，將透過FIZIX提供的智能感測器與運用AI進行設備健康狀況監測，全面提升水泥廠的營運效率與永續標準。

第一階段2025年將在台泥全球水泥事業體版圖中的土耳其、葡萄牙、非洲與歐洲等6國25個與水泥生產有關的據點推動，透過部署10,500個智能感測器，實現即時監測與數據分析，提前預測並防範設備潛在故障，確保工廠裡穩定運行，避免生產中斷帶來損失，2026年進一步擴展至大陸與台灣等地水泥廠。

此次台泥規劃於全球水泥事業體導入全面機械監控計畫，透過FIZIX開發的機器學習與大數據分析，將可實現預測性維護。智能感測器蒐集來自設備的數據，並透過AI即時分析運行狀況，提前識別異常並預警，減少突發故障發生，相較於傳統水泥生產過程，設備維護多數依賴定期檢查或故障後修復，這不僅影響生產效率，還可能增加額外成本；未來藉由AI導入，將可進一步降低能源浪費與碳排放，使水泥生產更環保與具經濟效益。

而且此專案系統可於雲端平台運作，確保數據即時同步，並透過專業團隊進行遠端支援和預測分析，優化生產流程，提升營運彈性。

台泥企業團於2024年3月完成擴大土耳其及葡萄牙低碳水泥併購，並進一步擴張全球版圖後，台泥董事長張安平更加大歐洲研發團隊能量並鼓勵跨國研發合作。

台泥表示，Cimpor公司去年7月在非洲喀麥隆甫啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，並因此受邀隨同喀麥隆政府於同年9月赴紐約聯合國總部「非洲第三次工業發展十年」高峰會分享低碳技術。

在台泥企業團的低碳與數位轉型戰略中，AI技術已運用至跨能源及水泥產業，包括台泥歐洲子公司Atlante透過充電數據結合AI演算法建模，智能分析各區域的充電需求缺口，優化充電站布局；在高階三元鋰電池方面，則建立電池壽命預測模型，加速低碳產品研發。

台泥歐洲水泥廠也導入無人機、智慧眼鏡與AI影像分析技術，實現廠區智能巡檢與環境監測，及早預警職安風險與環境異常，提高工廠營運效率與安全性；在預拌廠則以AI模型精準分析生產數據，預測混凝土強度與坍度，並提供最佳配比建議，加速低碳配比與循環建材的研發。

台泥今年也於台灣啟動數位智能領航師DIN計畫，希望找尋擅長運用各種智能工具、敢於創新具備國際視野與跨文化協作能力的數位與AI人才加入，參與台泥企業團全球各事業體的關鍵智能專案。