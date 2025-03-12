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房價沒回頭！泰山新案衝上7字頭 這裡還有高 CP 值

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
近5年泰山區房價及交易量變化。資料來源／中信房屋
近5年泰山區房價及交易量變化。資料來源／中信房屋

中信房屋指出，泰山雖位於新北相對外圍的區域，但在各項利多題材帶動下，房市也有明顯提升。實價登錄資料顯示，央行第七波信用管制後，泰山區仍有預售案「閱讀台灣」、「義泰華」多筆交易成交單價衝破7字頭。

對此，中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展指出，這些建案均位於塭仔圳重劃區，地段位置佳，創高價並不意外。

他表示，雖然這些高價交易目前仍屬個別表現，但也充分反映出建商與購屋民眾對泰山未來發展的強勁信心，預計隨著各項建設項目陸續落實，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間。

許榮展指出，泰山近新莊、林口、五股，吸引周遭產業園區就業人口入住，機場捷運通車後，也有不少台北市通勤族把目光轉向房價相對親民的泰山，用通勤時間換取可合理負擔房價，人口的湧入讓泰山房市有了很強的支撐力道。

不僅如此，泰山區還擁有塭仔圳重劃區題材，加上規劃中的五股泰山輕軌，進一步提升了區域的房市能見度。

根據內政部統計數據顯示，目前泰山的平均單價已攀升至41.8萬元，相較於2020年每坪31.1萬元，5年漲幅達34%，區域建物買賣移轉棟數也從909棟大幅增加至1,326棟，成長幅度達45%，顯見泰山房市交易量能正持續升溫。

許榮展表示，目前泰山新建案房價普遍已經來到6字頭，前幾年相比確實上漲不少，不過還有不少高CP值的區段和產品可供挑選。

以十八甲重劃區為例，此重劃區發展較早期，區內生活機能已經相當完善，有泰山公有市場、全聯、泰山運動中心等機能，又與塭仔圳為鄰，居住條件相當優越。

目前十八甲重劃區內以屋齡20年左右的中古屋居多，成交單價普遍落在4-5字頭，總價約1,700-2,000萬就能買到屋況還不錯的三房含車位的電梯華廈，很受購屋民眾青睞。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，泰山房價基期相對較低，又有可觀的未來發展性，在目前新北外圍第一環精華區的新案房價已站上7字頭的情況下，泰山相當值得小資族、首購族留意的置產區域。

泰山街景。圖／中信房屋提供
泰山街景。圖／中信房屋提供

房市 泰山 重劃區

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