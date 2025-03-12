中部最大規模「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」14日登場

台灣邁入超高齡社會，企業人力資源布局迎來新挑戰，中高齡及高齡勞動力的有效運用成為關鍵。勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手台中市、彰化縣及南投縣政府，3月14日首度舉辦中部規模最大的「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」，特別精選37家企業、開發近1,500個友善職缺。

現場提供職場導師、就業輔具、設計專屬職務，以及彈性工時等多元化職務再設計措施，讓45⁺求職者能在友善職場環境中安心續航。

3月14日，就博會將於台中市朝馬國民運動中心登場，現場六大專區整合求職、培訓與職涯規劃，助45⁺求職者掌握新機遇，開創精彩第三人生。

中彰投分署表示，當天活動現場設置六大專區，從就業準備、職涯規劃、職場體驗、職業訓練到就業媒合，提供45⁺求職者全方位服務。像是「職涯續航專區」提供AI智能履歷健診，協助優化履歷，還有專業諮詢服務，幫助匹配適合的職缺。

而「就業獎勵區」則整合政府提供的各項就業資源，搭配「職業訓練諮詢專區」讓求職者不僅能找到好工作，更能持續提升競爭力；「職務再設計專區」則透過展示及體驗二大主軸協助克服工作障礙。

而此次最受關注的「廠商徵才專區」，涵蓋製造、零售、旅宿、餐飲等多元領域，以製造業廠家占48.6%最多，批發零售業24.3%次之。

其中，為符合45⁺求職者偏好靈活就業模式，有12家次企業提供彈性工時或排班；針對擔心自身體能者，則有13家次企業願意依個人專長設計專屬職務、20家次企業可提供工作輔具，以及28家次有提供特約廠護或健康檢查；還有32家次企業提供職場導師，協助45⁺求職者適應工作。

例如，金全益公司即提供多種電動省力輔具，每年還有免費健康檢查，徵求螺絲半技工及技師等職缺；國合科技公司提供「多職能培育計畫」徵求電控主管等，薪資最高上看8萬元。

批發零售業包括統一（1216）、全家（5903）、萊爾富、家樂福及IKEA等，都為中高齡設有職場導師、提供健康服務及彈性工時。其中來來超商徵求儲備門市經理20名，薪資上看39K。餐飲業者瓦城泰統公司（2729）徵求內外場共90個職缺，其中餐廳外場主管月薪上看55K。

而當天現場也將邀請榮獲「2024就業菁采獎」等得獎企業分享成功經驗，幫助想重返職場或轉戰新職場的民眾找到理想工作環境。

活動詳情可洽詢中彰投區銀髮人才資源中心，或上「45⁺就業資源網」(https://45plus.wda.gov.tw)查詢。