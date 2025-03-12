快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

聽新聞
0:00 / 0:00

賣便當很好賺？全台狂展店破萬家 房仲：其實壓力山大

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／取自google地圖
示意圖。圖／取自google地圖

近年餐飲業蓬勃發展，其中以便當業銷售額成長最快，住商機構觀察財政部統計，全台2024年便當、自助餐店突破一萬家大關，且全台銷售年增率達21%，增幅位居餐飲業各業種之首。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，便當店是餐飲業主力業種之一，店數大增雖意味著民眾需求增加，惟近年來外送平台崛起，營運成本逐漸拉高，因此營業額提升或許不如外界想像風光。

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，2024年達到1萬176家，不僅突破一萬家大關，且同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。

賴志昶指出，便當、自助餐店雖然看起來大好，但疫情後消費模式改變，餐飲業需面對外送平台抽成，加上通膨造成的原物料大漲，更壓縮業者生存空間。

另一方面，目前全台便當業家數已突破萬家，市場競爭力道加劇，業者多需求新求變，以因應市場口味隨時滾動式調整，因此產業規模持續成長看似風光，但業者背後恐怕「壓力山大」。

賴志昶補充，細看各縣市數據，便當產業要維持高營業額，仍需地方人口或產業人口加持，因此營業額前幾名區域都位處都會區。

而六都之外，就屬宜蘭縣的便當業銷售額最高，除與宜蘭縣屬觀光一級戰區，不管四季皆有旅遊話題，應運而生的就業人口支撐一部份需求，同時在2024年仍有國旅餘溫之下，區域熱門景點帶來人潮，加上知名的福隆便當所在地福隆站，即位處新北、宜蘭交界，為區域便當業者創造話題性與商機。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，民以食為天，尤其全台民眾皆熱愛美食，有市場需求自然創造供給，加上餐飲業起步門檻較低，因此該業種成為不少人創業的第一步。

惟因應原物料飆漲，加上疫情後外送崛起改變生態，同時各地店租亦蠢蠢欲動，各因素都將侵蝕餐飲業獲利，且若營業有規模後進入資本市場，也需與餐飲集團與品牌競爭，個人化餐飲業者要拚出一片天，會是相當大挑戰。

全台便當店銷售額前十名縣市。（表／住商機構提供）
全台便當店銷售額前十名縣市。（表／住商機構提供）
全台餐飲業各業種2024年統計。（表／住商機構提供）
全台餐飲業各業種2024年統計。（表／住商機構提供）

便當 餐飲業

延伸閱讀

他買串燒選「老闆幫你配」只要500元 比對明細傻眼：單點才398元

各國搶「清真認證」拚銷量翻倍！ 世界第4大人口廣大市場在這裡

雲林北港地王每坪300萬元？星巴克現址土地傳出售 房仲疑誤傳

22歲醫學生外送遭酒駕撞死 學者：重罰仍難讓酒駕消失

相關新聞

中部最大規模「尚勇2025中區45⁺就業博覽會」14日登場

台灣邁入超高齡社會，企業人力資源布局迎來新挑戰，中高齡及高齡勞動力的有效運用成為關鍵。勞動部勞動力發展署中彰投分署攜手台...

賣便當很好賺？全台狂展店破萬家 房仲：其實壓力山大

近年餐飲業蓬勃發展，其中以便當業銷售額成長最快，住商機構觀察財政部統計，全台2024年便當、自助餐店突破一萬家大關，且全...

復盛應用跨業收購手工具廠 以每股157元吃下伯鑫51%股權

高爾夫球代工龍頭復盛應用昨（11）日宣布，將以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元。復...

保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

保瑞集團董事長盛保熙昨（11）日表示，保瑞自2022年起直至去年完成多起併購案後，今年將進入收割年。保瑞集團今年除母公司...

保瑞受惠川普2.0 躍生技贏家

美國總統川普上任後倡議「美國製造」政策，積極布局美國市場的保瑞集團成為生技界最大贏家。保瑞董事長盛保熙表示，雖然美國「生...

手工具產業強強聯手 轉型升級

伯鑫總經理吳傳福曾任台灣手工具公會理事長，他在2023年底伯鑫掛牌上櫃時就指出，除持續耕耘歐美市場，希望在國內藉由手工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。