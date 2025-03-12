賣便當很好賺？全台狂展店破萬家 房仲：其實壓力山大

近年餐飲業蓬勃發展，其中以便當業銷售額成長最快，住商機構觀察財政部統計，全台2024年便當、自助餐店突破一萬家大關，且全台銷售年增率達21%，增幅位居餐飲業各業種之首。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，便當店是餐飲業主力業種之一，店數大增雖意味著民眾需求增加，惟近年來外送平台崛起，營運成本逐漸拉高，因此營業額提升或許不如外界想像風光。

據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，2024年達到1萬176家，不僅突破一萬家大關，且同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。

賴志昶指出，便當、自助餐店雖然看起來大好，但疫情後消費模式改變，餐飲業需面對外送平台抽成，加上通膨造成的原物料大漲，更壓縮業者生存空間。

另一方面，目前全台便當業家數已突破萬家，市場競爭力道加劇，業者多需求新求變，以因應市場口味隨時滾動式調整，因此產業規模持續成長看似風光，但業者背後恐怕「壓力山大」。

賴志昶補充，細看各縣市數據，便當產業要維持高營業額，仍需地方人口或產業人口加持，因此營業額前幾名區域都位處都會區。

而六都之外，就屬宜蘭縣的便當業銷售額最高，除與宜蘭縣屬觀光一級戰區，不管四季皆有旅遊話題，應運而生的就業人口支撐一部份需求，同時在2024年仍有國旅餘溫之下，區域熱門景點帶來人潮，加上知名的福隆便當所在地福隆站，即位處新北、宜蘭交界，為區域便當業者創造話題性與商機。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，民以食為天，尤其全台民眾皆熱愛美食，有市場需求自然創造供給，加上餐飲業起步門檻較低，因此該業種成為不少人創業的第一步。