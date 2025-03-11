中友百貨33周年慶13日登場 壓軸抽市價190萬進口油電車

中友百貨11日宣布，中友33周年慶將於3月13日起開放全館預購，第一波促銷期到4月16日。為迎接33周年慶檔期，今年不惜投入史上最高的1.8億元促銷預算、端出多重回饋好禮，以及市價190萬元VOLVO高效輕油電車壓軸抽獎，引爆百貨上半年度消費大戰。中友周年慶整檔業績目標挑戰16億元，年增6％。

百貨市場上半年最重磅的母親節檔期，本月6日已由「廣三SOGO全館感恩祭」化妝品VVIP預購會搶先開跑，目前傳出業績年增逾一成。「中友33周年慶」部分高檔化妝品品牌，本月7日也提前推出化妝品VVIP預購會，業績同樣亮眼。

中友百貨33周年慶主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼、頂級白金化妝品滿額再回饋，獨家四波gozo×中友聯名會員禮，推出VOLVO高效輕油電車壓軸抽；與14大銀行聯合推出刷卡滿額禮，總投入超過1.8億元促銷預算，最高回饋23％，回饋內容堪數年度最大。

B棟13樓現正推出「日本美食物產展」，網羅日本道地美食特展，3月13日至18日同享全館滿3,000元贈600點。

中友百貨擁有近百萬會員，深耕主顧客行銷，近年特別針對會員推出加值購單元，挑選出23款熱銷產品，最低下殺1.6折起。如格蕾寢具推出冰絲沁涼抗菌涼感涼被，原價5,980元、加購價899元(1.6折)；虎牌推出彈蓋式保溫保冷杯，原價1,800元、加購價499元(2.8折)等，帶頭抗漲。

由韓團女星帶起的POP MART風潮，商機話題不斷，中友百貨13日引進中部獨家POP MART泡泡瑪特專櫃，許多玩家已迫不及待打探開幕訊息，預料將成為中友周年慶最大流量密碼。

另外，B棟13樓現正舉辦日本美食特展，包括職人現做厚燒玉子、鯛魚燒、美味炸物以及日本農特產，喜愛日式美食的消費者可在3月18日前到中友B棟13樓享受道地美味。