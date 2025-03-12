台塑化董座曹明專訪／他的準則…練好基本功

台塑化（6505）董事長、石化公會理事長的曹明，在石化業已有逾50年資歷，是位兼具煉製、工程、石化、行銷與管理長才的全方位專業經理人。面對目前市場嚴峻挑戰，他以老驥伏櫪的心志正運籌帷幄擬妥相應處理策略，將逐步翻轉營運。

曹明1969年考進中油高雄煉油總廠，從基層工程師做起，一路獲拔擢擔任中油石化事業部執行長、中油副總經理，以及國光石化總經理等職務，65歲屆齡退休後獲邀擔任台塑石化公司總經理，去年進一步升任董座。

曹明在專業上不忘與時俱進，除獲得中山大學高階經營碩士，並數度奉派赴美、日、法、德等國研習煉油新技術，引進有效能的管理制度及理念到中油，讓企業與自己同步成長，2003年獲得國家十大傑出經理表揚。

任職中油期間，曹明先後參與一輕工場生產，三輕、四芳、二甲苯工場的試爐等工作，並負責五輕工場規劃設計及建廠專案工程，使其順利運轉。工作時常身先士卒，甚至親自攀爬上120公尺高的工廠燃燒塔，檢查設備。

值得一提的是，他化解五輕建場的爭議，代表公司與後勁居民溝通，妥善處理民眾抗爭事件，深得地方和公司同仁人心。

由於對石化產業界貢獻卓越，先後當選為國家十大傑出經理人、獲頒中油最高榮譽的竹銘獎章，以及中國石油學會的石油事業傑出貢獻獎。

2011年接任台塑石化總經理後，曹明嚴格落實SOP標準作業程序執行，大幅降低工安事故。

他說，要預防工安事故發生，最好的方法就是照著制度走，大公司的制度通常都很完善，只要照著制度去做，徹底執行SOP，並且落實「查核」機制，可使事故發生率降至最低。

在確保安全後，工場能夠穩定操作，進而降低成本，這樣公司的成長空間也跟著變大。曹明表示，「從最基本的地方做起」，這是把事情做好的準則。