快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

台塑化董座曹明專訪／他的準則…練好基本功

經濟日報／ 記者吳秉鍇謝柏宏／台北報導

台塑化（6505）董事長、石化公會理事長的曹明，在石化業已有逾50年資歷，是位兼具煉製、工程、石化、行銷與管理長才的全方位專業經理人。面對目前市場嚴峻挑戰，他以老驥伏櫪的心志正運籌帷幄擬妥相應處理策略，將逐步翻轉營運。

曹明1969年考進中油高雄煉油總廠，從基層工程師做起，一路獲拔擢擔任中油石化事業部執行長、中油副總經理，以及國光石化總經理等職務，65歲屆齡退休後獲邀擔任台塑石化公司總經理，去年進一步升任董座。

曹明在專業上不忘與時俱進，除獲得中山大學高階經營碩士，並數度奉派赴美、日、法、德等國研習煉油新技術，引進有效能的管理制度及理念到中油，讓企業與自己同步成長，2003年獲得國家十大傑出經理表揚。

任職中油期間，曹明先後參與一輕工場生產，三輕、四芳、二甲苯工場的試爐等工作，並負責五輕工場規劃設計及建廠專案工程，使其順利運轉。工作時常身先士卒，甚至親自攀爬上120公尺高的工廠燃燒塔，檢查設備。

值得一提的是，他化解五輕建場的爭議，代表公司與後勁居民溝通，妥善處理民眾抗爭事件，深得地方和公司同仁人心。

由於對石化產業界貢獻卓越，先後當選為國家十大傑出經理人、獲頒中油最高榮譽的竹銘獎章，以及中國石油學會的石油事業傑出貢獻獎。

2011年接任台塑石化總經理後，曹明嚴格落實SOP標準作業程序執行，大幅降低工安事故。

他說，要預防工安事故發生，最好的方法就是照著制度走，大公司的制度通常都很完善，只要照著制度去做，徹底執行SOP，並且落實「查核」機制，可使事故發生率降至最低。

在確保安全後，工場能夠穩定操作，進而降低成本，這樣公司的成長空間也跟著變大。曹明表示，「從最基本的地方做起」，這是把事情做好的準則。

中油 台塑化 石油

延伸閱讀

中油女實習生從郵輪甲板摔落2層樓高 所幸送醫無大礙

三接工程衝擊漁獲？桃園30船討海人15日出海抗議「中油鴨霸」

三接毀藻礁？季節性變化？ 環團、專家不同解讀

環團怒批中油三接毀藻礁 潘忠政：G1區恐5年內全滅

相關新聞

復盛應用跨業收購手工具廠 以每股157元吃下伯鑫51%股權

高爾夫球代工龍頭復盛應用昨（11）日宣布，將以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元。復...

保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

保瑞集團董事長盛保熙昨（11）日表示，保瑞自2022年起直至去年完成多起併購案後，今年將進入收割年。保瑞集團今年除母公司...

保瑞受惠川普2.0 躍生技贏家

美國總統川普上任後倡議「美國製造」政策，積極布局美國市場的保瑞集團成為生技界最大贏家。保瑞董事長盛保熙表示，雖然美國「生...

手工具產業強強聯手 轉型升級

伯鑫總經理吳傳福曾任台灣手工具公會理事長，他在2023年底伯鑫掛牌上櫃時就指出，除持續耕耘歐美市場，希望在國內藉由手工具...

許正雲接掌廠聯總會 盼中央助產業轉型

中華民國工業區廠商聯合總會昨天舉辦理事長交接典禮，新任理事長許正雲點出業界面臨土地取得、淨零碳排規範、勞動力短缺等3大問...

台塑化董座曹明專訪／創新出擊 升級競爭力

台塑石化董事長曹明表示，川普當選美國總統對全球經濟發展不全然是利空，雖然川普政府要求「美國製造」的成本非常高，但往好的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。