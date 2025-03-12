台塑化董座曹明專訪／創新出擊 升級競爭力

台塑石化（6505）董事長曹明表示，川普當選美國總統對全球經濟發展不全然是利空，雖然川普政府要求「美國製造」的成本非常高，但往好的方面看，對石化產業發展卻是相對正面。台塑化已規劃在台灣斥資逾1,400億元、共投入12項創新發展方案，包括AI、原料、燃料及輸貯設備等，將全面提升台塑化的競爭利基。

此外，為了在全世界找到新藍海市場，台塑化規劃在美國路易斯安那州打造的「超大石化園區投資案」將持續推進，預期整體投資規模將增至140億美元（約新台幣4,600億元），如果美國川普總統、國家政策能夠支持，這個園區勢必是台塑化最優先考量，未來除了五成供應美國市場，也將進軍中南美洲及非洲市場。以下是專訪紀要：

問：如何看待2025年石化業及煉油市場景氣走勢？

答：川普上台後，美國政府政策每天都在變化，他的幾個政策包括提高關稅、降低美國國內稅負以減少對民生的衝擊，對石化業來說，川普上任之後尤其對石化產業的態度和拜登政府大不相同。川普要壓低中東油價，要求石油輸出國家組織OPEC＋取消560萬桶原油減產，也要放寬對俄羅斯的制裁，這將導致俄羅斯原油出口量增加，另外又要對伊朗加強制裁，現在伊朗原本原油每天出產130萬桶，現在已降為100萬桶以下。

國內油品訂價 不利產業發展

台塑化小檔案 雖然川普用他的手腕希望在其任期內能做出績效，這個績效在長期而言是否有效？有待觀察。但我個人認為川普上台後有利也有弊，真正的影響仍要等一段時間才看得出來。

另一重點值得關注，全球經濟狀況若不好，石化產業就不會好，目前的環保政策呼籲業界能廢回收品再利用，但是廢回收品再利用的成本比傳統塑化產品高很多，除了環保人士，一般民眾還是偏好用便宜的產品，因此回收再生產品未來走向還是取決於政府的態度。

問：如何看台塑化今年營運表現？

答：台塑化今年第1季會賺錢，公司今年1、2月已經賺錢，3月仍會小賺，去年台塑化在油品事業因為政府凍漲，影響公司獲利110億元，今年前二月也影響獲利約8億元。政府雖然去年起調降貨物稅，但是我們仍受到「亞鄰最低價」影響大，日本及過去的韓國政府都對油品提供補貼，價格相對有競爭力，但台灣官方為了防止他國產品傾銷台灣，卻用「亞鄰最低價」來作為本國廠家的油價標準，這對台灣業者的獲利衝擊巨大。

問：台塑化在創新事業及其他永續發展還有那些規劃及目標？

答：在創新事業發展項目部份共有12大項，包括投入高值化產品開發、全面啟動綠電大計畫、擴大碳封存計畫，此外還有煉油、烯烴及公用電廠發展AI計劃等。

導入人工智慧 增產高價產品

指標案部分首先台塑化規劃在高雄洲際碼頭興建船舶用航油輸貯設備，預計投資金額68億元，將可增加年250萬噸的添油量，未來可增加到500萬噸，正式啟用後每年可賺16億元，四年半年回收，這座輸貯設備規劃24小時提供服務，比起來中油的輸貯設備每年僅可滿足80萬噸的需求。

另外，輕油裂解廠料源彈性規劃案方面，台塑化將增購美國乙烷做為原料，每年用量三、四十萬噸，投資金額31億元，預計2026年底完成準備工作及工程，投產後一年可賺18億元，乙烷需要冷凍，對外輸出也需有冷凍船，儲轉碼頭也需要準備，但是乙烷裂解廠的成本比輕油裂解廠的成本低很多，獲利比較好。

至於AI方面，台塑化近年來針對煉油、烯烴及用廠也陸續執行人工智慧（AI）計畫，投入AI計畫能增產高價產品、降低能耗能，減少煤炭用量，至今已投入6億元，累計效益達15.3億元以上。台塑化也計畫讓麥寮電廠由燃煤改為天然氣為燃料，三套設設共需投資1,300億元以上。

台塑化近五年營運情形

航空永續燃油 提前投產

問：台塑化規劃的美國路州超大石化園區，目前進度如何？

答：美國投資案我們會繼續推動，希望能得到美國人、政府乃至川普總統的認同，這是個對美國有利的方案，也是台塑化的新機會。

台塑化及台化共同規劃在美國路州的投資計畫自2014年開始評估，最後選定路州St. James Parish密西西比河畔2,330畝、靠近Sunshine Bridge的廠址，這座石化園區將分為兩期來開發，先打造120萬噸乙烷裂解廠及下游乙二醇、聚乙烯及PDH生產基地，之後再擴建第二期生產基地，總規模可達240萬噸，未來投產將成為美國最大的單一乙烷裂解廠，對路州經濟發展及人員就業相當有利。

路州石化園區原訂2022年就要完成建廠，但美國國土安全局撤銷了原核發之許可，要求路州環保局進行環境正義評估（EIA），然而我方已和各主要產品專利製程完成議價，目前投資金額已由原訂的94億美元增加到140億美元。

路州投資將視川普政府對石化業的態度來定，期待EIA不合理要求能否取消，對於關稅引發的障礙，我們也會觀察、評估、再努力。

台塑化在美國投資路州石化園區雖然困難重重，對台塑化而言若要在產業繼續生存或擴大投資，除了到中國大陸、中東及美國之外，沒有其他地方可去。換言之，這對我們而言已無其他選擇，只是時間早晚的問題。

問：大陸石化業對台灣的影響有多大？

答：大陸2030年之後不會再核准任何大規模新的高耗能產能執照，現在包括民間及國營石化及煉油廠都拚命在擴建，最後一項有計畫的煉油廠擴建案是在古雷半島，預計2030年完成，大陸的擴建對全世界都造成影響，台灣因為沒有加入任何國際經貿組織，衝擊將是最大。

問：台塑化發展的航空用永續燃油（SAF）2024年底已在麥寮試產，請說明SAF未來趨勢及台塑化後續市場規劃？

答：台塑化發展的SAF從2024年底開始試產後，今年2月18日荷蘭衛理公司總部已發給生產ISCC SAF的合格證書（有效生產期一年），2月20日已提前生產，預計今年SAF產量為5,500噸，目前生產SAF最具成本效益的原料是廢食用油，國內每年回收量約8.5萬噸，其中有6萬噸被其他公司製成生質柴油外銷歐洲，煉油廠實際能掌握的數量很有限。

台塑化針對SAF的原料取得，正向政府申請開放廢食用油進口，再加上公司進行設備改善，未來可增產SAF，達到年5萬噸的目標。