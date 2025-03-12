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許正雲接掌廠聯總會 盼中央助產業轉型

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
許正雲（右）接任中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長。記者王勇超／攝影
許正雲（右）接任中華民國工業區廠商聯合總會第10屆理事長。記者王勇超／攝影

中華民國工業區廠商聯合總會昨天舉辦理事長交接典禮，新任理事長許正雲點出業界面臨土地取得、淨零碳排規範、勞動力短缺等3大問題，盼政府協助溝通解決，出席觀禮的高雄市長陳其邁允諾會積極與中央溝通，協助企業推動淨零轉型。

昨天交接典禮由總統府資政沈榮津主持監交，總統府秘書長潘孟安代表賴清德總統到場，與陳其邁及經濟部、勞動部等貴賓共同觀禮。

許正雲說，台灣目前正值產業智慧化、低碳化、百工百業AI化轉型及美國川普2.0的關鍵時刻，聯合總會更應扮演好企業和政府之間的橋梁。完整反映企業意見外，更全力支持政府政策。

該會副理事長董正宗則補充，會員的心聲是希望政府能支持傳統產業，不要把資源傾向在高科技業或半導體業；也希望政府能穩定電價，否則成本會持續增加。

溝通 總統府 陳其邁

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