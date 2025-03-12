保瑞受惠川普2.0 躍生技贏家
美國總統川普上任後倡議「美國製造」政策，積極布局美國市場的保瑞集團成為生技界最大贏家。保瑞（6472）董事長盛保熙表示，雖然美國「生物安全法」尚未過關，但川普態度已很明確要防堵中國大陸藥廠接單，這對保瑞在美國發展是一大利多。
盛保熙表示，美國境內目前僅有約20家生物藥物CDMO廠，美國是全世界生物藥物發展最多的國家，但是能夠量產生物藥的生產線卻相對有限，因此對生物藥CDMO的需求很高。
盛保熙表示，結盟的泰福生技在美國繼續發展兩項生物相似藥，並積極調整為生物藥CDMO公司。
他強調，在美國併購新廠的機會很大，主因美國目前利率太高，許多私募基金持有的藥廠或者大公司都有意處分旗下藥廠，加上美國政策限制不賣藥廠給大陸公司，保瑞在美國少了來自大陸的競爭對手，相對的在美國買廠就很有優勢。
盛保熙指出，川普上任後對藥品在內的進口產品實施高關稅，已有大廠訂單轉到美國生產，保瑞明尼蘇達廠有望接到轉單，保瑞在美國還有布局幾個廠的空間。
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