快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞集團董事長盛保熙。聯合報系資料照
保瑞集團董事長盛保熙。聯合報系資料照

保瑞集團董事長盛保熙昨（11）日表示，保瑞（6472）自2022年起直至去年完成多起併購案後，今年將進入收割年。保瑞集團今年除母公司之外，轉投資的大分子公司泰福生技、保健食品晨暉都將啟動新一輪併購與擴廠，今年有望躋身全球前十大CDMO公司之列。

保瑞去年合併營收192.5億元，年增逾三成，稅後純益39.39億元，年增29.9%，每股純益38.69元。展望今年，保瑞子公司保瑞生技併入泰福生技後，保瑞藥業可獲得處分利益逾25億元，在今年元月貢獻每股純益約25元，保瑞今年營收有機會挑戰300億元大關。

盛保熙表示，美國Upsher-Smith新舊廠整合已到最後階段，剩下一個舊廠今年上半年完成轉廠，部分產品轉回台灣生產，公司將保留美國產線用來接高毛利產品訂單，由於該廠是美國前五大的口服錠劑廠區，重整完成後，已有客戶表達期望該廠成為未來委外訂單總基地的意願；保瑞在美國另一座無菌針劑廠將新增新產線，預計今年第3季上線。

盛保熙宣示，保瑞集團除現有美國針劑廠擴增產線，今年也將評估再併一座針劑廠，以因應未來承接疫苗及抗生素的訂單。Upsher-Smith有不錯的藥物平台，今年將再購買幾項藥證。至於去年結盟的泰福生技，未來將扮演保瑞布局大分子藥物的領頭羊，後續將透過增資以10億元新增兩條年產2,000升的發酵槽，預計2026年投產，也期待透過泰福尋找新的大分子藥廠併購標的；集團另一家保健品廠晨暉生技，今年除有新廠投產，也會尋找新的併購機會。

保瑞藥業表示，目前在手現金有58億元，尚未動用的資金水位約七、八十億元。去年因應併購，帳上有ECB、CB未轉換，加上子公司獲利尚未上繳等因素，去年底負債比達108%，今年包括子公司獲利上繳及可轉債陸續轉換，負債比可望顯著降低。另外，包括台南、加拿大及美國都有重整後的閒置廠房，不排除處分，長期期望負債比維持在六成以下穩健水準。

盛保熙指出，保瑞目前旗下共管理近十座藥廠，他的理想目標是管理超過二、三十座廠。

保瑞 生技 美國

延伸閱讀

反擊加拿大報復性關稅 川普：向加國鋼鐵和鋁收50％關稅

美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池

本月除息月配投等債ETF 3檔完成當月填息紀錄

美國烏克蘭高層會談 烏方將提海空局部停火

相關新聞

復盛應用跨業收購手工具廠 以每股157元吃下伯鑫51%股權

高爾夫球代工龍頭復盛應用昨（11）日宣布，將以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元。復...

保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

保瑞集團董事長盛保熙昨（11）日表示，保瑞自2022年起直至去年完成多起併購案後，今年將進入收割年。保瑞集團今年除母公司...

保瑞受惠川普2.0 躍生技贏家

美國總統川普上任後倡議「美國製造」政策，積極布局美國市場的保瑞集團成為生技界最大贏家。保瑞董事長盛保熙表示，雖然美國「生...

手工具產業強強聯手 轉型升級

伯鑫總經理吳傳福曾任台灣手工具公會理事長，他在2023年底伯鑫掛牌上櫃時就指出，除持續耕耘歐美市場，希望在國內藉由手工具...

許正雲接掌廠聯總會 盼中央助產業轉型

中華民國工業區廠商聯合總會昨天舉辦理事長交接典禮，新任理事長許正雲點出業界面臨土地取得、淨零碳排規範、勞動力短缺等3大問...

台塑化董座曹明專訪／創新出擊 升級競爭力

台塑石化董事長曹明表示，川普當選美國總統對全球經濟發展不全然是利空，雖然川普政府要求「美國製造」的成本非常高，但往好的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。