保瑞：啟動新一波併購、擴廠 2025年有望躋身全球十大 CDMO 公司

保瑞集團董事長盛保熙昨（11）日表示，保瑞（6472）自2022年起直至去年完成多起併購案後，今年將進入收割年。保瑞集團今年除母公司之外，轉投資的大分子公司泰福生技、保健食品晨暉都將啟動新一輪併購與擴廠，今年有望躋身全球前十大CDMO公司之列。

保瑞去年合併營收192.5億元，年增逾三成，稅後純益39.39億元，年增29.9%，每股純益38.69元。展望今年，保瑞子公司保瑞生技併入泰福生技後，保瑞藥業可獲得處分利益逾25億元，在今年元月貢獻每股純益約25元，保瑞今年營收有機會挑戰300億元大關。

盛保熙表示，美國Upsher-Smith新舊廠整合已到最後階段，剩下一個舊廠今年上半年完成轉廠，部分產品轉回台灣生產，公司將保留美國產線用來接高毛利產品訂單，由於該廠是美國前五大的口服錠劑廠區，重整完成後，已有客戶表達期望該廠成為未來委外訂單總基地的意願；保瑞在美國另一座無菌針劑廠將新增新產線，預計今年第3季上線。

盛保熙宣示，保瑞集團除現有美國針劑廠擴增產線，今年也將評估再併一座針劑廠，以因應未來承接疫苗及抗生素的訂單。Upsher-Smith有不錯的藥物平台，今年將再購買幾項藥證。至於去年結盟的泰福生技，未來將扮演保瑞布局大分子藥物的領頭羊，後續將透過增資以10億元新增兩條年產2,000升的發酵槽，預計2026年投產，也期待透過泰福尋找新的大分子藥廠併購標的；集團另一家保健品廠晨暉生技，今年除有新廠投產，也會尋找新的併購機會。

保瑞藥業表示，目前在手現金有58億元，尚未動用的資金水位約七、八十億元。去年因應併購，帳上有ECB、CB未轉換，加上子公司獲利尚未上繳等因素，去年底負債比達108%，今年包括子公司獲利上繳及可轉債陸續轉換，負債比可望顯著降低。另外，包括台南、加拿大及美國都有重整後的閒置廠房，不排除處分，長期期望負債比維持在六成以下穩健水準。

盛保熙指出，保瑞目前旗下共管理近十座藥廠，他的理想目標是管理超過二、三十座廠。