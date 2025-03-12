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手工具產業強強聯手 轉型升級

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

伯鑫（6904）總經理吳傳福曾任台灣手工具公會理事長，他在2023年底伯鑫掛牌上櫃時就指出，除持續耕耘歐美市場，希望在國內藉由手工具市場整併，改善較不具規模的企業困境。此次復盛應用入主伯鑫，就是要實現強強聯手的願景。

伯鑫表示，尚未接獲公開收購人收購通知，將等接獲相關通知後，15日內召開董事會，依「審議委員會」審查結果對股東提供建議。

吳傳福曾任台灣手工具公會理事長。伯鑫也是國內手工具廠商推動智慧製造轉型的先驅。吳傳福在理事長任內積極參與經濟部推動的智慧製造，希望藉此作為示範，進一步推動手工具產業的轉型升級。

2017年當時經濟部工業局推出「水手計畫」，由上銀科技輔導、協助水五金與手工具從工業1.0升級到工業3.0，伯鑫與另一家手工具廠銳泰報名參加。2019年手水計畫告一段落，伯鑫同年7月動工興建自動化工廠，落實智慧自動化的轉型。

吳傳福表示，透過水手計畫陸續採購20多台機械手臂，目前已擴充為二條24小時作業的智慧型生產線，操作人力由四人縮減為僅需一人，產品良率增至99.2%。

上銀科技 水手 經濟部

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