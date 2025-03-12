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復盛應用跨業收購手工具廠 以每股157元吃下伯鑫51%股權

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
復盛應用董事長李亮箴。聯合報系資料照
復盛應用董事長李亮箴。聯合報系資料照

高爾夫球代工龍頭復盛應用（6670）昨（11）日宣布，將以14.81億餘元公開收購手工具廠伯鑫51%股權；每股收購價格為157元。復盛應用、伯鑫昨天都停牌，以伯鑫10日收盤價158元估算，折價約0.06%。

兩家公司未來透過資源整合，打造「台灣手工具艦隊」，加速拓展國際市場，也讓台灣的手工具產業更壯大。復盛應用財務長許庭儀指出，伯鑫今年將改選董事會，復盛應用會取得過半席次，至於經營團隊，原則上不變。

許庭儀強調，復盛應用跨業結合進入手工具產業，以該公司充足的財務實力、跨國生產管理與策略併購資源，搭配伯鑫在業界的聲望、專業、人脈關係等雄厚基礎，期望進一步強化企業與產業國際競爭力，同時建立強大成長動能平台。

復盛應用昨天同時公告去年財報營收283.7億元，年增16%，稅後純益37.96億元、年增57.9%，每股純益28.17元。董事會決議擬配發現金股利19.7元，以10日收盤價320元估算，殖利率約6.2%。

復盛公司創辦人李後藤2007年為加速國際化，與私募基金橡樹資本進行併購合作。當時復盛市值超過250億元，集團有機械、運動與電子三大事業；其中運動器材事業的高爾夫部門產能與營收為業界龍頭。機械事業的壓縮機在全球銷售排行坐穩前十大。

李後藤後來交棒兒子李亮箴接任董座，展開組織改造；2010年將三大事業體分拆成三家獨立公司。復盛應用表示，集團成立逾70年，憑藉精密鑄造鍛造、MIM等金屬與碳纖成型技術以及優異紮實的生產製造管理，成為全球最大的高爾夫球具代工廠。

伯鑫成立逾40年，去年營收約9億元，為亞洲最大、全球前三大工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太產業。

台灣手工具年產值超過1,000億元，為全球前三大手工具出口國，中高階手工具市占率更是世界第一。近年受到大陸同業競爭、地緣政治、人工等問題影響，業者陸續有海外設廠、導入自動化等需求，惟在資源有限下，許多同業開始思考結合資源因應挑戰。

復盛應用在金屬成型領域累積數十年生產經驗，更具大規模量產能力，產品涵蓋高爾夫球桿頭、球棒、航太車用及手工具等，營運據點橫跨台灣、中國大陸、香港、越南、泰國、美國等地，員工人數2萬人。

營收 高爾夫

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