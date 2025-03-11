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君帆財報／去年每股純益3.6元 每股擬配發2.2元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業（4584），今（11）日通過去年合併財報，合併營收13.31億元、年增32%，稅後淨利1.08億元，每股稅後純益3.6元，董事會通過每股擬配發2.2元現金股利，配發率61.1%，以今天收盤價62.2元計算，現金殖利率3.53%。

回顧2024年，君帆指出，全球電動車市場快速成長，醫療市場需求持續擴大，以及AI半導體產業的強勢發展，為君帆帶來巨大的市場機遇，公司憑藉多年深耕的技術優勢，醫療與半導體產業的營收表現亮眼，全年營收年增率達32%，再創歷史新高。

為因應市場需求的快速增長，君帆計畫積極擴大產能。中國無錫新廠預計於2025年下半年完工，將進一步深化在醫療及車用模具市場的客戶合作，提升服務效率與競爭力。

同時，泰國廠計畫於2026年上半年落成，將聚焦東南亞地區的車用、鋼鐵與輪胎的生產與維修服務，進一步鞏固君帆在全球市場的競爭力。

展望2025年，君帆將持續深化外銷佈局，重點聚焦於美國與日本兩大關鍵市場。為提升產品滲透率，北美地區將設立專責業務團隊，專注於服務當地車廠及Tier 1供應商；在日本市場，則透過客製化專案，來推進市場占有率和品牌知名度。

君帆總經理胡正杰指出，君帆對自身技術充滿信心，未來將透過彈性化、客製化與創新服務，結合精密製造技術，持續提升產品應用範疇，積極開拓高精密醫療設備、先進半導體製程設備、AI機器人運動以及新興能源應用等產業。

胡正杰強調，君帆持續提升核心競爭力，並以全球市場為導向，積極拓展新興市場與應用產業；相信透過技術創新與產能擴充，將為股東、客戶及合作夥伴創造更大的價值，並在全球市場中實現可持續的成長。

半導體 營收

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