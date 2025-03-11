精英開發董座洪乙彥大師講座 深度剖析大台中發展趨勢

大台中房市發展深受關注，隨著重大建設推進與區域規劃調整，土地市場動能不斷轉變，台中在地土開專家、精英開發董事長洪乙彥，11日受邀參加台中市建經協會大師講座，深入剖析大台中的發展趨勢、資金動能轉換效應、土地變更改良及共有土地處理等重要議題。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬指出，洪乙彥深耕土地開發逾35年，被喻為「台中土地公」，近年來尤其關注台中危老重建市場，在不少指標性的土地整合案中扮演關鍵角色，主導案件至少超過五成，並與七成以上的建商有過土地交易合作，請他來分享大台中的發展趨勢，其豐富的經歷不只接地氣，更能帶給會員滿滿收穫。

洪乙彥此次以「大台中發展趨勢暨資金動能轉換效應、土地變更改良的概述及共有土地的處理」為題，從台中市的區域優勢及發展軌跡談起，並探討城市發展關鍵與台中市生產與生活區域分佈，並分享資金動能轉換效應。

洪乙彥表示，台中是一個巨型城市，吸納中部六縣市消費、就業及外移人口，近10幾年來，每年的人口數增長1.5萬人。

他指出，一個城市的發展方向取決於三件事：交通建設、政府與民間的投資建設，以及強大的腹地開發。這三項要素會造成商圈的消長及都市的成長，這些因素也決定了土地開發與危老重建的可行性。

他也直指台中最精華的區段、未來發展的中心，就是在所謂的「肥沃月灣」，以七期為中心，北至10期、11期、14期，機捷、單元12，南至13期、南區、烏日、大里，這整個環狀商圈且又集中在西屯、南屯、北屯這環帶(微笑曲線)，會是未來台中發展中心。

而細數現在台中市的重劃區，如單元1、2、3、4、5、8、12、13、14的自辦重劃區約755公頃，及兩處公辦重劃13期及14期合計約633公頃，所有開發重劃區在肥沃月灣處共1,388公頃，占比極大。

這些重劃區在現在及未來1至3年內，或是5年內將接連釋出，都會讓台中市更國際化、更美，吸引更多的外來族群來此居住生活，也會讓台中的都會區成為更有競爭力的國際都市。

隨著台中市的發展腳步加快，近年來重大建設如捷運藍線、台中巨蛋、中央公園周邊開發案等陸續推進，不僅帶動房市熱潮，也影響區域土地價值的變化。洪乙彥預測，未來台中土地市場將持續蓬勃發展，尤其危老重建案將成為推案新主流，商業與住宅區的土地變更策略將影響市場走向。

他也特別提醒，「立足台灣，放眼世界」已經是未來幾年即將實現的事情。此刻是大量資金動能與大量人口回流居住的時刻，再加上世界各國政府大印鈔票及工資大漲，讓人感受「錢變小變薄了」的同時，房地產的價值也將會掘地而起，「今日的最高價，將會是明日的最低價」，大家要把握此刻難得機會繼續布局。