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職場教練課／學習不間斷 刺激腦細胞

經濟日報／ 楊田林

有些上班族面對主管交代新任務或是工作輪調時，會感到擔憂害怕，這是正常的心理反應。從腦科學來說，我們反覆做太熟悉的工作，成長進步會很有限，偶爾做不熟悉的工作，會刺激到更多腦細胞，這是學習成長的契機。

早期的科學家曾認為，大腦發展到成年後就不再改變。然而，隨著斷層掃描等科技儀器的發展，人類對腦部的研究有了許多突破性的發現。

裘．波勒（Jo Boaler）教授在《大腦解鎖》一書中，以及其他腦科學的研究都指出，在20世紀70年代，科學家透過研究猴子的大腦，發現猴子腦中的神經網路是可以改變的。這項發現引發了更多相關研究，並徹底改變我們對學習與記憶的看法：大腦的神經網路會隨著經驗和學習不斷變化與重組，我們到成年以後大腦仍有「可塑性」（Neuroplasticity）。

人類腦袋中有好幾百億個神經元，每個神經元有細胞體，細胞核，樹突，軸突，突觸，髓鞘等。在學習過程中，神經元（神經細胞）會被激活，並透過樹突、軸突和突觸與其他神經元產生連結。神經元之間的連接（突觸）是學習和記憶的基礎。

基於對神經元的基礎認知，我結合《大腦解鎖》及其他腦科學書中研究資料，將大腦神經元與學習的關係歸納為以下三個要點：

一、建立新路徑

我們學習新事物時，大腦會激活相關的神經元，並建立一條新的神經路徑。這條路徑就像在大腦中開闢一條新的道路，讓信息能夠順利傳遞。

二、強化舊路徑

透過反覆練習和複習，已經建立的神經網路會變得更加穩固。這就像在原有的道路上鋪設更堅固的材料，使其更加耐用。

三、連結多路徑

當我們透過不同方式學習和複習時，不同神經網路之間的突觸會彼此連結，形成更複雜的神經網路。這種多路徑的連結能讓記憶更加鞏固，並提升學習效果。

為了幫助大家快速理解，我將神經元比喻為手臂，突觸則是手指頭。學習新知識時，就像激活了一條神經元（手臂），而兩條神經元（手臂）的突觸（手指頭）會彼此連結，就像兩隻手的手指互碰或是互握（連結的淺或深）。愈是多元化學習與複習，神經連結就愈鞏固，記憶也愈深刻，就像十指緊扣，難以鬆脫。

資訊氾濫的時代，我們要不斷地學習新知，激活腦神經細胞，也要多元廣泛學習，多和不同單位的人一起合作，這對腦袋會有多元刺激效果，讓不同的神經網路連結在一起，形成鞏固的神經網路系統後，當工作上遇到困難時，就能觸類旁通舉一反三。《大腦解鎖》書中同時也強調，遇到挫折困頓時，神經元也會愈活潑，所以工作上不要害怕失敗與挫折，這都是成長契機。（作者是企業人文講師）

上班族 升學

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