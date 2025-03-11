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復盛應用擬公開收購伯鑫51%股權 搶攻年產值千億市場

中央社／ 台北11日電

台灣手工具年產值逾千億元，高爾夫球桿頭廠復盛應用今天宣布將透過公開收購方式，投資取得專業手工具廠伯鑫工具51%股權；每股收購價格新台幣157元，計畫收購普通股943.5萬股，總金額14億8129.5萬元，收購期間為3月12日至3月31日。

復盛應用發言人許廷儀今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，透過結盟伯鑫工具正式跨入手工具產業，復盛應用身除生產高爾夫球桿頭等球具之外，也生產高階手工具，與伯鑫工具有互補作法。

許廷儀說明，復盛應用成立至今逾70年，2024年營收約283億元，憑藉精密鑄造鍛造、金屬與碳纖成型技術，成為全球最大高爾夫球具代工廠；近年來透過本業與財務資源，配合併購投資管理專業，陸續跨入其他運動裝配及航太車用領域，也為公司帶來更多元化成長動能。

他指出，伯鑫工具為一上櫃公司，公司成立至今逾40年，2024年營收約9億元，為亞洲最大、全球前3大工業級活動扳手廠，客戶多為美歐日本知名品牌，產品應用於水電、機械、基建、車用及航太產業，為台灣少數掛牌手工具業者。

伯鑫工具是一家具高度自主研發設計能力、高毛利率設計代工（ODM）廠商；創辦人家族也是經營團隊主要成員，近來在客戶、產品開發與自動化導入頗具成效，為高階手工具企業。

許廷儀解釋，台灣手工具年產值超過1000億元，為全球前3大手工具出口國，中高階手工具市占率更是世界第一，廠商多為中小企業，但有不少特定手工具隱形冠軍；近年來受到中國同業競爭、地緣政治、人工等問題影響，業者陸續有海外設廠、導入自動化等需求，但在資源相對有限下，不易單獨面對上述課題。

因此，許多手工具廠開始思考如何結合彼此資源來面對挑戰。復盛應用數年前曾與多家手工具業者洽談策略聯盟可行性，但直到近日伯鑫工具公開收購案才成熟。

另外，高爾夫球桿頭本業，許廷儀說明，2023至2024年布局越南廠，目前出貨量占7成以上，中國廠出貨量只占2成多，但營收占比則是越南占6成、中國4成，台灣桃園廠也有生產，樂觀看今年待高爾夫球市場。

高爾夫

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