東京食品展台灣館盛大登場 規模再創高成第二大參展國

2025年東京國際食品展11日於東京國際展示場開幕，經濟部表示，今年台灣館規模再創新高，成為第二大參展國，共有193家企業、196個攤位參展，並以「TAIWAN SELECT」品牌統一形象推廣。

「台灣館」是由經濟部攜手農業部、外貿協會及14個縣市政府、11家食品公協會，共同打造。

東京食品展為亞洲最大專業食品展，本屆台灣館參展規模創新高，為展覽第二大參展國，吸引亞洲買主關注。台灣廠商推出全新研發的食品，例如將傳統在地小吃與即食便利完美結合，讓消費者隨時隨地享受道地台灣美食，不僅符合日本消費者的需求，也展現台灣美食的多樣性與獨特風味，並傳達台灣食品追求品質、安全、健康與永續的理念與實力。

經濟部次長江文若在致詞時指出，經濟部自2024年推動「TAIWAN SELECT」共同品牌行銷，協助中小企業拓展海外市場；今年東京食品展也特別設置專區，後續更將擴大至美國、澳洲、新加坡等國，並與國際食品通路商合作，協助台灣食品進入當地市場，提升國際能見度。

經濟部表示，將持續推動共同行銷協助食品業進軍國外通路，並透過於海外設置食品加工與倉儲中心，集中生產、擴散通路，推動專業代工模式，協助業者降低發展成本，加速拓展國際市場。