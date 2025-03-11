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房仲：百貨帶動周邊房價漲 與行政區價差最高27.9%

中央社／ 台北11日電
台北市信義區百貨商場多。 圖／李清宇攝影
台北市信義區百貨商場多。 圖／李清宇攝影

永慶房產集團針對今年將開幕的9間百貨商場，分析2024年周邊房價，發現部分區域房價與行政區均價有顯著差異。其中位於台北市信義區Dream Plaza周邊住宅每坪平均單價為新台幣114.1萬元，較信義區每坪平均單價89.2萬元高出27.9%，價差幅度最大。

永慶房產集團今天針對2025年即將開幕百貨商場，統計2024年周邊房價實價登錄資料發出新聞稿。

今年預計開幕的9間百貨商場包括台北市3間（信義區Dream Plaza、遠東Garden City、南港區LaLaport）、新北市1間（三重區Citylink三重店）、台中市1間（北屯區漢神洲際購物中心）、台南市2間（南區台南誠品生活、北區新光三越台南小北門店），以及高雄市2間（苓雅區Focus 13珊瑚廣場、鼓山區義享天地二期）。

數據顯示，除了Dream Plaza價差幅度最大之外，其次是高雄市苓雅區Focus 13珊瑚廣場以及台中市北屯區的漢神洲際購物中心。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，Dream Plaza位於信義計畫區的誠品信義店舊址，周邊有微風信義、新光三越等大型商場，也有高單價的大樓產品拉抬，使百貨周邊房價明顯高於行政區均價。

陳金萍表示，而位於苓雅區的Focus 13，靠近光榮碼頭、高雄流行音樂中心以及輕軌站點，帶動房價上漲，周邊每坪平均單價達33.1萬元，較苓雅區每坪平均單價26.3萬元，價差幅度為25.9%。

台中漢神洲際購物中心受益於洲際棒球場龐大商機，與74快速道路，具交通便利性，周邊每坪平均單價為39.1萬元，較北屯區每坪平均單價31.2萬元，有25.3%價差。

房價

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