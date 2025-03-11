新進員工甄試3月29日登場 台糖攜手檢廉建立防弊網

台糖公司新進工員甄試即將於3月29日舉行初試，為杜絕考生舞弊，確保甄試公正及威信，台糖已成立專案小組，並於11日前往拜會廉政單位，以研擬各項防範措施，攜手檢廉建立防弊網，共同捍衛甄試公平。

為端正考風，台糖專案機密維護工作小組於今日前往法務部廉政署南部地區調查組，交流舞弊防制經驗，並協請廉政官於考試當日派員巡視考場，與監考人員及台糖政風人員合力偵查，掌握考生動態，阻斷各種舞弊機會。

此外，有鑑於近年來以藍芽、迷你型耳道式耳機，以及訊號接受器等電子舞弊手法愈趨氾濫，台糖亦商請國家通訊傳播委員會(NCC)協助於考試當日監測異常電波，以嚴防電子舞弊情形發生。

台糖表示，若發現考生有舞弊、冒名頂替等重大違規情事，即便是已錄取的進用者仍將立即終止勞動契約，並自發現之日起五年內都不得報考同一甄試，籲請考生勿以身試法，以維護自身權益，並確保考試公正性。