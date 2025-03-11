信義房屋廣徵MA 祭兩年保障百萬年薪、跨國輪調

MA搶才戰開打，玉山、富邦、國泰等13家銀行、保險業、科技業紛紛尋覓高發展性人才，信義企業集團（信義房屋）亦加入戰局，以全台唯一不動產業集團MA計劃，祭出保障月薪7萬、年薪120萬邀人才高薪入隊！ 2025年信義集團MA儲備幹部計劃，強調「跨領域、跨國界、跨集團」三跨職涯，兩年內透過系統性培育，讓人才跨足多元事業體，有機會赴馬來西亞、日本等地輪調，印證信義集團鼓勵年輕人才「Make your own way」的承諾。

第二屆MA劉玫芳目前正於日本信義輪調，本科系主修經濟學與經營管理，憑藉日語對話能力與對日本不動產市場的深入研究，成功通過與日本高階主管的面試，爭取到外派機會。「日本信義正處於高速發展階段，我主要負責全日文的人力招募與培訓專案，並評估適合的數位化工具導入，同時也參與新型態店鋪的展店規劃，以推動企業在地化經營與長遠發展。」劉玫芳分享，剛抵達日本時，她以日文自我介紹並逐一與社員打招呼，流暢的日文溝通讓社員倍感意外與親切，迅速拉近與同事的距離，也為後續專案的順利推動奠定了良好基礎。

另一位同期MA馮柏元，主修都市計劃與循環經濟，在加入集團前就已具備永續規劃經驗與相關證照，進入集團後更積極參與公司的永續專案，才得以成功爭取到信義企業集團觀光旅遊事業群的機會，目前派駐到馬來西亞沙巴，負責環灘島的永續總體規劃，因應集團2030年的願景，規劃永續路徑，並協助集團在興建中的沙巴亞庇洲際度假酒店導入建築資訊模型（BIM）系統。他表示，在多元種族的國家工作是難得的體驗，希望能在跨國多元的職場中，建立友善、包容、信任的工作環境。

信義集團跨國發展與多元培育的實力，來自於完善的MA培訓制度。MA計劃為期兩年，分為四個培訓階段，第一階段著重房仲核心業務訓練及專業證照取得，至前線業務區歷練紮穩馬步，第二至四階段則透過跨領域輪調，快速學習多元知識及關鍵職能。培訓內容不僅包含專業講師課程，充實產業知識、提升永續力及數據力，更設置專屬導師制，安排Buddy、Coach和Mentor，在日常適應、專業發展與職涯規劃上提供全方位支持與指導。

作為跨足台灣、中國、日本、馬來西亞等地的不動產龍頭，信義集團橫跨六大事業群，涵蓋住宅及商用不動產仲介、土地開發、觀光旅遊、文化公益等領域，提供MA多元化的高發展歷練舞台。完訓後，MA將依據個人職涯志向，媒合至各事業群關鍵職位，並納入儲備主管人才庫，成為未來領導階層的重要力量。

信義集團表示，MA計劃不限科系背景，開放海內外學士（含）畢業以上新鮮人或兩年內工作經驗者投遞履歷，保障培訓期間月薪7萬、年薪120萬起跳，表現優異者更可望達150萬。招募自即日起至2025年4月7日止，有志青年可把握機會加入，開拓職涯新格局、培養全方位產業策略思維及國際視野。

信義企業集團將自2月下旬起舉辦實體與線上說明會，詳細場次資訊可詳看信義房屋官網、官方粉絲專頁及Instagram，更多詳情可洽下列網頁瞭解：

信義房屋官方網站：（https://hr.sinyi.com.tw/campus）

MA計劃招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/MA/）

菁英幕僚暑期實習招募網頁：（https://hr-event.sinyi.com.tw/staff-intern/）

信義房屋官方粉絲專頁：（https://www.facebook.com/sinyifans）

信義房屋人才招募Instagram：（https://www.instagram.com/sinyi.hr/）