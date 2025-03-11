保瑞：2024年3併購案啟動調整計畫 2025迎收割年

保瑞藥業董事長盛保熙表示，去年有3個併購案短期影響毛利，今年將有調整工作，包括製藥公司USL將轉移舊廠產能至新廠，美國無菌針劑廠將新增新產線，預計今年第3季上線；泰福合併保瑞生技，近期已接下2至3個大分子訂單，今年有望成為收割年。

保瑞藥業今天舉辦法說會，盛保熙指出，去年保瑞陸續併購美國製藥廠Upsher-Smith Laboratories（簡稱USL）藥廠、收購美國Emergent無菌針劑廠、收購美國罕病藥品開發公司Pyros。另外，去年也與研發生物相似藥的泰福生技達成策略聯盟，成為其單一最大法人股東。

他表示，USL藥廠進行一年整頓，將產能轉到CDMO（委託開發暨製造服務）正執行中，今年會關掉舊廠將產能轉到新廠，將提升毛利率，降低營運費用。

美國無菌針劑廠方面，今年將新增一條快速產線，預計第3季投產，將比原本的廠多增加2至3成產能。

此外，泰福近期在手大分子訂單有2至3個，產能也將擴增。他說，目前泰福在美國聖地牙哥有4個1000公升GMP廠，今年將設置2個2000公升的廠房，預計明年投產。

目前保瑞在手現金有新台幣58億元，盛保熙說，若有機會還是希望能買針劑類型生技廠，看好今年調整後的營運表現。