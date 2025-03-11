高雄咖啡廳砸2500萬裝潢、不到半年求讓轉 5天20組詢問

高雄一家複合式咖啡廳「94 cafe」，號稱斥資2500萬打造，最貴的一杯咖啡要價3800元，不過經營不到半年，近日委託房仲盤讓店面，盤讓金含裝潢、生財設備共850萬，如果只要裝潢只要600萬元。

接受委託處理店面盤讓的尤姓房仲表示，公開盤讓後，五天內已有20組詢問，並有7組現場看完後表示回去評估。

「94 cafe」位於高雄漢神巨蛋附近文信路，業者號稱斥資2500萬元，由新加坡知名設計團隊歷時1年打造，以歐式風格為設計主軸，提供VIP包間、多款法式甜點，咖啡和餐酒都有。

該店於去年10月底開幕試營運，訴求嚴選30款莊園精品咖啡豆，搭配80道法式甜點，每季推出歐式主餐與創新佳餚，微醺特調與至臻體驗並行，「讓品味成為日常」。店內咖啡一杯最貴要價3800元。

不過店面營業不到半年，業者委託房仲轉讓店面，房仲表示，店面超過千萬裝潢，打掉實在可惜，強調不用浪費店面施工時間，稍微整理可立即營業，適合美業/空間出租/咖啡廳業者/甜點輕食，喜歡店面有光亮者。

房仲指出，「94 cafe」建坪約140坪，租金每月22萬元，但未來可約房東重新簽約。

至於盤讓金，含設備，技術轉移，商標，裝潢共850萬，如果只要單純設備生財器具，只要250萬，如果不含生財設備，技術轉移，商標，只盤裝潢硬體基礎設施則是600萬元，上述價格仍可談。

房仲表示，業主表示目前穩定獲利，但因主要事業另有安排因此盤讓。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該咖啡店本身為處高雄巨蛋商圈，鄰近漢神巨蛋，周邊逛街人潮頗為穩定，此店起初以巨額裝潢創造話題，亦主打高單價，瞄準金字塔族群，受到注目。