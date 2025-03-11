動物中心全球首創 互動式實驗動物顯微手術教育基地

為優化國內顯微手術專業職能，國科會轄下國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）建置了全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，利用現場、遠距及串流媒體整合的混成式教學模式，有助於學員迅速掌握顯微手術的細節和技巧，對於藥物測試、新治療技術的發展有很大幫助，且可大幅減少實驗動物的犧牲，落實動物實驗3R（取代、減量及優化）。

國研院動物中心今舉行「世界第一 互動式實驗動物顯微手術教育基地」記者會，國研院動物中心表示，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。

國研院動物中心還提到，在測試新藥時，經常會利用顯微手術在小型實驗動物（例如實驗大小鼠）身上模擬疾病發生，例如模擬血管栓塞造成的腦中風或心肌梗塞，以測試新的治療方法或血管藥物；模擬腫瘤形成及器官移植情境，來測試新的腫瘤藥物或抗排斥藥。其他如新的治療技術，例如幹細胞治療、微型藥物傳輸裝置植入等，也常需要利用實驗動物顯微手術來進行前導測試。另外，因實驗鼠育種及人工生殖技術訓練等需求，需進行體外受精、基因改造及胚冷凍操作，也必須在顯微鏡下執行胚操作及熟練胚移植等顯微手術。

為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。

國研院動物中心指出，傳統顯微手術教學是一群學生圍在老師身邊，與老師一起觀看一台顯微鏡螢幕；「互動式實驗動物顯微手術教育基地」採一人一機，利用現場、遠距及串流媒體整合成混成式教學模式，老師在教育基地執行手術，學生可在任何地方透過螢幕觀看，迅速掌握顯微手術的細節和技巧。教育基地中則可容納12名學生，當學生執行手術時，老師可以同時看到12名學生的操作現況，隨時指正，也可將學生犯的典型錯誤分享到所有學生的螢幕，減少其他學生發生同樣錯誤的機率。

除此之外，過去要練習實驗動物顯微手術，必須使用活體動物，造成大量犧牲。國研院動物中心為此特地開發出實驗動物的仿生教具如皮膚、血管、導管等，讓初學者先利用仿生教具練習手感，熟練後再使用活體動物進行手術，如此可大幅減少在教學訓練期間犧牲實驗動物。

另一方面，因為技術提升，也可增加手術成功率及動物存活率，可再進一步減少因手術失敗而犧牲的實驗動物。以腦血管栓塞手術為例，在教育基地經過一人一機、隨時接受指正的方式來學習，並先使用仿生教具練習手感後，受訓學員的手術成功率幾乎可達100%，相較一般實驗成功率不到80%的狀況，每次實驗可減量至少20%的實驗動物，同時又可提高實驗品質，為醫學研究打下堅實基礎。

國研院動物中心表示，顯微手術教育基地的完成，除了有利於精準疾病治療策略之測試與探索，也有助於其他顯微鏡相關教學訓練的發展。因此，除了顯微手術外，此教育基地也擴充了胚操作訓練設備，以利於人工生殖技術、投藥採樣等動物操作技術之訓練，是國內唯一兼具仿生手術訓練、存活顯微手術、胚操作訓練、動物投藥技術訓練及科學普及教育的訓練場域。

國研院動物中心強調，顯微手術教育基地以發展為國際化教學及服務平台為目標，強化動物實驗技術培力，並為動物實驗減量及優化建立典範，更為高技術門檻的顯微手術動物模式建立扎實的發展基礎，深化臺灣在此領域的醫療發展及國際地位。